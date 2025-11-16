След показното убийство на кмет: Масови безредици на протест в Мексико

Гражданите хвърляха камъни по полицията, ранените са над 100
Хиляди демонстранти се събраха в Мексико сити на протест срещу поръчковите убийства и липсата на сигурност при управлението на президента Клаудия Шейнбаум.
Протестът премина в масови безредици. Ранените са над 100, повечето са полицаи.
Гражданите хвърляха камъни по полицията и се опитаха да съборят металните заграждения пред Националния дворец, който е официалната резиденция на президента.
Много от протестиращите носеха каубойски шапки в знак на почит към кмета на град Уруапан, който беше убит на 1 ноември, след като поведе кампания срещу наркокартелите.
Протестът беше организиран от младежки групи от поколението Z, но в него се включиха и много граждани, протестиращи срещу насилието.
"Това е едно от най-корумпираните правителства, които някога сме имали. Правителство, което напълно се е предало и което вместо да защитава хората избира да пази корумпираните и наркокартелите", коментира Валентина Рамирес.