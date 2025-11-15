БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на...
Чете се за: 02:02 мин.
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Георги Русев: Головете ни липсват, а те дават точки

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
A+ A-
Чете се за: 01:30 мин.
Спорт
Запази

Българският национал смята, че атмосферата в отбора е добра въпреки негативните резултатни.

георги русев головете липсват дават точки
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Футболният национал на България Георги Русев е категоричен, че отборът трябва да бележи по-често, ако иска да печели точки.

Селекцията на Александър Димитров отново не успя да се разпише при загубата с 0:2 в гостуването на Турция.

"Можеше да отбележим гол. В две от моите ситуации имаше добро спасяване и греда. Поздравявам момчетата и щаба за себераздаването. За жалост резултатът пак не е положителен за нас. Познаваме се от много време с партньорите ми в нападаение. Имаше добри комбинации между нас. Трябва да се представяме по-добре отпред. Головете ни липсват, а те дават точки", сподели той след срещата.

Според него атмосферата в отбора е добра въпреки негативните резултатни, но с тях идва доза притеснение.

"Обстановката е добра, колективът е добър. Момчетата са в добро настроение, въпреки негативните резултати. Трябва да имаме една идея повече самочувствие. Създавахме атаки, а това трябва да се случва повече, за да бележим повече и да печелим точки. Когато си в серия от негативни резултати се притесняваш да не бъркаш, защото когато грешиш срещу такива отбори е фатално", допълни полузащитникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Турция победи България след спорна дузпа и автогол
„Трикольорите“ не играха лошо, но отстъпиха в Бурса.
Чете се за: 05:37 мин.
#Български национален отбор по футбол за мъже #Георги Русев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при тежка катастрофа
1
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един ранен при...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
2
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и Bulgaria ON AIR
3
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
4
Спират туристи на границата с Гърция за неплатени глоби
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
5
Ахмед Доган е почетен председател на АПС с оперативни функции
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана
6
Синът на Радан Кънев е задържан с марихуана

Най-четени

Честит юбилей на Мария Петрова
1
Честит юбилей на Мария Петрова
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
3
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
4
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч извън населено място - глоба от 600 лева и без книжка
6
Акция "Зима" 2: Превишиш ограничението с над 50 км/ч...

Още от: Видео

Филип Кръстев: От години излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата
Филип Кръстев: От години излизаме смачкани психически, ние сме продукт на държавата
Християн Петров: Опитваме се да потушим напрежението, но няма резултати Християн Петров: Опитваме се да потушим напрежението, но няма резултати
Чете се за: 01:12 мин.
Александър Димитров: Много ми хареса характера на отбора, набираме смелост Александър Димитров: Много ми хареса характера на отбора, набираме смелост
Чете се за: 01:22 мин.
Турция победи България след спорна дузпа и автогол Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Чете се за: 05:45 мин.
Очаквайте: Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт" Очаквайте: Георги Пеев, Тодор Янчев и Насер Ал-Атия в "Арена спорт"
Чете се за: 00:55 мин.
Георги Пеев: Националите нямат самочувствие, а така е сложно да се играе Георги Пеев: Националите нямат самочувствие, а така е сложно да се играе
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на критиките на Радев
След дерогацията за "Лукойл": Желязков отговори на...
Чете се за: 05:15 мин.
У нас
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните "Те нямат глас, но имат нас": Стотици излязоха на протест срещу жестокостта над животните
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Турция победи България след спорна дузпа и автогол Турция победи България след спорна дузпа и автогол
Чете се за: 05:45 мин.
Национални отбори
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Божидар Божанов: Позитивно е, че дерогацията се случи, но процесът...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Новият български сериал "Мамник" – скоро по БНТ и...
Чете се за: 02:50 мин.
Общество
Заден ход: Тръмп отмени част от реципрочните мита, които сам въведе
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ