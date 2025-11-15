Георги Русев: Головете ни липсват, а те дават точки

Футболният национал на България Георги Русев е категоричен, че отборът трябва да бележи по-често, ако иска да печели точки.

Селекцията на Александър Димитров отново не успя да се разпише при загубата с 0:2 в гостуването на Турция.

"Можеше да отбележим гол. В две от моите ситуации имаше добро спасяване и греда. Поздравявам момчетата и щаба за себераздаването. За жалост резултатът пак не е положителен за нас. Познаваме се от много време с партньорите ми в нападаение. Имаше добри комбинации между нас. Трябва да се представяме по-добре отпред. Головете ни липсват, а те дават точки", сподели той след срещата.

Според него атмосферата в отбора е добра въпреки негативните резултатни, но с тях идва доза притеснение.

"Обстановката е добра, колективът е добър. Момчетата са в добро настроение, въпреки негативните резултати. Трябва да имаме една идея повече самочувствие. Създавахме атаки, а това трябва да се случва повече, за да бележим повече и да печелим точки. Когато си в серия от негативни резултати се притесняваш да не бъркаш, защото когато грешиш срещу такива отбори е фатално", допълни полузащитникът.

Вижте цялото интервю във видеото.