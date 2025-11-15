БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Поставя се началото на политика на санирането на еднофамилни къщи, обяви премиерът Желязков

Алекс Христов
У нас
Ще бъдат раздавани ваучери по 20 000 лева за саниране

Росен Желязков
Поставя се началото на политика по отношение на санирането на еднофамилни къщи, заяви премиерът Желязков в Тутракан.

Ще бъдат раздавани ваучери по 20 000 лева за саниране и се създава фонд за декарбонизация, като фокусът е енергийната ефективност на еднофамилните къщи.

В Тутракан премиерът видя решението на сложен проблем с жилищен блок, който е пропаднал с над 20 см заради дефектна ВиК система.

След бързата намеса на държавата сградата е укрепена и с подобрена енергийна ефективност.

Кметът Димитър Стефанов благодари на тогавашния премиер Бойко Борисов за незабавното осигуряване на нужните средства.

В блока има 152 апартамента и живеят над 480 души.

"Поставяме началото на политика по отношение на еднофамилните къщи, такава, каквато трябваше да бъде по нашия План за устойчивост. За съжаление тези къщи отпаднаха с плана, който беше внесен 2021 г. Сега какво предлагаме - създаваме фонд за декарбонизация или иначе казано фонд, който ще финансира енергийната ефективност на еднофамилни къщи, около 20 000 лева ще е стойността на ваучера, около 100 млн. на година за началото, може да се удвои този размер и той няма да е за сметка на бюджета. С тези ваучери хората, които ще кандидатстват и ще ги получат, ще правят не само енергийната ефективност, но и изграждането на соларни инсталации, сумата е достатъчна за това и няколко хиляди еднофамилни къщи на година ще бъдат санирани", заяви премиерът Росен Желязков.

"В този квартал живеят близо 3000 човека, това са 4 блока и 4 блока са санирани по Националната програма за енергийна ефективност, това беше последният блок, приключваме с него, чакаме вече РДНСК, за да го въведем в експлоатация", допълни Димитър Стефанов, кмет на община Тутракан.

#еднофамилни жилища #премиер #Росен Желязков #саниране

