Поставя се началото на политика на санирането на еднофамилни къщи, обяви премиерът Желязков

Ще бъдат раздавани ваучери по 20 000 лева за саниране
Поставя се началото на политика по отношение на санирането на еднофамилни къщи, заяви премиерът Желязков в Тутракан.
Ще бъдат раздавани ваучери по 20 000 лева за саниране и се създава фонд за декарбонизация, като фокусът е енергийната ефективност на еднофамилните къщи.
В Тутракан премиерът видя решението на сложен проблем с жилищен блок, който е пропаднал с над 20 см заради дефектна ВиК система.
След бързата намеса на държавата сградата е укрепена и с подобрена енергийна ефективност.
Кметът Димитър Стефанов благодари на тогавашния премиер Бойко Борисов за незабавното осигуряване на нужните средства.
В блока има 152 апартамента и живеят над 480 души.
"Поставяме началото на политика по отношение на еднофамилните къщи, такава, каквато трябваше да бъде по нашия План за устойчивост. За съжаление тези къщи отпаднаха с плана, който беше внесен 2021 г. Сега какво предлагаме - създаваме фонд за декарбонизация или иначе казано фонд, който ще финансира енергийната ефективност на еднофамилни къщи, около 20 000 лева ще е стойността на ваучера, около 100 млн. на година за началото, може да се удвои този размер и той няма да е за сметка на бюджета. С тези ваучери хората, които ще кандидатстват и ще ги получат, ще правят не само енергийната ефективност, но и изграждането на соларни инсталации, сумата е достатъчна за това и няколко хиляди еднофамилни къщи на година ще бъдат санирани", заяви премиерът Росен Желязков.
"В този квартал живеят близо 3000 човека, това са 4 блока и 4 блока са санирани по Националната програма за енергийна ефективност, това беше последният блок, приключваме с него, чакаме вече РДНСК, за да го въведем в експлоатация", допълни Димитър Стефанов, кмет на община Тутракан.