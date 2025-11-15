Поставя се началото на политика на санирането на еднофамилни къщи, обяви премиерът Желязков

Поставя се началото на политика по отношение на санирането на еднофамилни къщи, заяви премиерът Желязков в Тутракан.

Ще бъдат раздавани ваучери по 20 000 лева за саниране и се създава фонд за декарбонизация, като фокусът е енергийната ефективност на еднофамилните къщи.



В Тутракан премиерът видя решението на сложен проблем с жилищен блок, който е пропаднал с над 20 см заради дефектна ВиК система.

След бързата намеса на държавата сградата е укрепена и с подобрена енергийна ефективност.

Кметът Димитър Стефанов благодари на тогавашния премиер Бойко Борисов за незабавното осигуряване на нужните средства.

В блока има 152 апартамента и живеят над 480 души.