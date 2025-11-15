БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Четирима съпредседатели на АПС, Доган е почетен председател
Чете се за: 01:07 мин.
Премиерът Желязков: През април пак ще искаме дерогация
Чете се за: 05:42 мин.
Трагедия на АМ "Тракия": Трима загинали и един...
Чете се за: 00:50 мин.
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 04:05 мин.

"Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани

Емилия Запартова
Всичко от автора
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Процесът за пожара в Кочани започва на 19 ноември

Снимка: БТА
Хиляди граждани на Република Северна Македония се включиха в "Марш на ангелите" в Скопие.

Той беше организиран от сдружението на родителите на загиналите при пожара в дискотека "Пулс" в Кочани на 16 март.

Опечалените носеха плакати с надписи като "Кой ще върне приятелите ни?", "Мълчанието е съучастие", "Печалба в кръв".

Те поискаха специална анкетна комисия, която да разследва подробно случая и да установи всички пропуски на институциите.

Снимки: БТА

При пожара загинаха 63-ма млади хора, а над 200 пострадаха. Процесът започва на 19 ноември.

#"Марш на ангелите" #трагедията в Кочани #Кочани #Скопие #пожар #протест

