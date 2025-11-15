"Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани

Хиляди граждани на Република Северна Македония се включиха в "Марш на ангелите" в Скопие.

Той беше организиран от сдружението на родителите на загиналите при пожара в дискотека "Пулс" в Кочани на 16 март.

Опечалените носеха плакати с надписи като "Кой ще върне приятелите ни?", "Мълчанието е съучастие", "Печалба в кръв".

Те поискаха специална анкетна комисия, която да разследва подробно случая и да установи всички пропуски на институциите.

Снимки: БТА

При пожара загинаха 63-ма млади хора, а над 200 пострадаха. Процесът започва на 19 ноември.