"Кой ще върне приятелите ни?": "Марш на ангелите" в Скопие след трагедията в Кочани

Процесът за пожара в Кочани започва на 19 ноември
Хиляди граждани на Република Северна Македония се включиха в "Марш на ангелите" в Скопие.
Той беше организиран от сдружението на родителите на загиналите при пожара в дискотека "Пулс" в Кочани на 16 март.
Опечалените носеха плакати с надписи като "Кой ще върне приятелите ни?", "Мълчанието е съучастие", "Печалба в кръв".
Те поискаха специална анкетна комисия, която да разследва подробно случая и да установи всички пропуски на институциите.
Снимки: БТА
При пожара загинаха 63-ма млади хора, а над 200 пострадаха. Процесът започва на 19 ноември.