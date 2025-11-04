БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги...
Чете се за: 06:05 мин.
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани

Теодора Георгиева от Теодора Георгиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 06:05 мин.
По света
Запази

Седем месеца след трагедията - какво показва разследването?

Кочани - Македония - пожар
Снимка: БТА
Слушай новината

Седем месеца след пожара в дискотеката в Кочани, при която загинаха 63 души, разследването показва, че корупцията и неспазването на законите са в основата на трагедията. Пред БНТ говори държавният обвинител на Северна Македония. Той обясни, че повече от 10 години не е бил извършван контрол на дискотеката и са давани подкупи за издаването на незаконни лицензи.

Седем месеца между болката и надеждата за справедливост – така живеят семействата, загубили децата си.

Ирена: Ние вече не живеем, нашият живот изгасна на 16 март, когато изгубих най-милото си.

Мария Петрушова – майка на загиналия Андри: Колкото повече минава времето, боли все повече, това ни остана да вярваме, че децата са на по-хубаво място и че ще дойде ден, когато ще сме заедно.

Болката от загубата на най-скъпото им обединява Мария, Ирена и Александър. Седем месеца за тях животът е спрял. Крепи ги само надеждата да има справедливост за смъртта на децата им.

Притаила дъх в тишината на болката, Мария не спира да си задава въпроса защо се стигна до тази огромна трагедия.

"Този въпрос винаги ще ни мъчи, първо защо се случи това, защо Кочани, защо Андри, защо не можеше да се спаси, винаги ще се питам и никога няма да имам отговор".

Пред иконата на Св. Богородица, дарена от монах-иконописец от Рилския манастир след пожара в дискотеката в Кочани, почернената майка се моли за душата на 24-годишния си син Андри.

"Това беше неочаквана смърт, всички отидоха на забава, концерт, а ни ги върнаха в ковчези".

Според държавното обвинение корупция, много пропуски и неспазване на закона са довели до трагедията. Сред задържаните има и държавни служители.

Люпчо Коцевски - държавен обвинител на Северна Македония: Има държавни лица сред обвиняемите, това са бивши служители, има и сегашни, явното обвинителство не правеше селекция на лицата, за които имаше доказателства да им се повдигне обвинение. Работи се за това, че не са спазвани законите от институции и лицата, които са били овластени по отношение на контрол и надзор на дискотеката. Можем да кажем, че повече от 10 години не е извършван контрол на тази дискотека. Дали има лицензи, които са издавани незаконно – да, има такива лицензи. Явното обвинителство дойде до доказателства, че част от лицензите са придобивани по незаконен начин и не е трябвало да се издават, обхванати са лица и институции които са ги издавали. В обвинението е описано, че има лицензи, издавани заради някакъв интерес от страна на надлежното министерство, което ги е издавало, конкретно министерство на икономиката е последното, което е издавало лицензи. Пропуски от страна на институции и овластени лица. Последният лиценз е 2023 г, когато се е случило това лиценз тогава не е имало.

Разследването показва още, собственикът на дискотеката е давал подкупи.

"От това, което ние имаме като доказателства, да, собственикът на дискотеката е имал вина по отношение на подкупи за издаване на лицензи и това е в обвинението".

Корупцията ли стои в основата на тази трагедия?

"Не само корупция, тук има и други влияния – надявам се засегнатите да бъдат доволни от съдебния процес".

В пожара Ирена губи 16-годишната си дъщеря Драгана. Споделя, че животът й е загубил смисъл, но иска да чуе справедлива присъда.

"Най-големи виновници са институциите, защото не са работили така, както трябва. От обвиняемите няколко души са само в ареста, другите са на свобода".

А за Александър, чиято сестра завинаги остава на 21, справедливостта в родината му е под въпрос.

"Искам да вярвам, че ще има справедливост и да стане ясно, но според историята на тази държава малко съм скептичен. Имаме много въпроси защо стана така, но не знаем дали ще получим отговори".

Отговори, които се очаква да получат на 19 ноември, когато в съдебната зала зад мен в Скопие започва първото заседание по делото.

"Пред съда се изправят 35 физически и 3 юридически".

Мария: Този съдебен процес за нас ще бъде още един тежък момент, защото отново ще преживеем тази болка. Надявам се да има истинска справедливост, съдиите да не се поддават на заплахи нито на изнудване, просто това, което имат като доказателства да съдят правилно и да бъде прозрачно, за да може да се промени и мнението на народа, че имаме държава".

Сега на ход е съдът. Семействата на жертвите таят надежда да има бърз процес.

снимки: БТА и БГНЕС

Мария: "Тежко, много тежко, всеки път ще се питаме дали това беше Божие желание или съдба и никога няма да намерим отговор на това".

Ирена: "Вече нищо не е същото и никога няма и да бъде".

#трагедията в Кочани

Последвайте ни

ТОП 24

Над 360 000 българи работят след пенсия
1
Над 360 000 българи работят след пенсия
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на мобилни телефони в училищата
2
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
Пускат парното в София във вторник
3
Пускат парното в София във вторник
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения изчезнал мъж в Пирин
4
Започнала е процедура по отмяна на смъртния акт на намерения...
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
5
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
6
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
6
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Още от: Балкани

Гладната стачка на Диана Хърка: Загиналите ни деца под козирката в Нови Сад са нашите ангели
Гладната стачка на Диана Хърка: Загиналите ни деца под козирката в Нови Сад са нашите ангели
Критична оценка за Северна Македония по пътя към ЕС Критична оценка за Северна Македония по пътя към ЕС
Чете се за: 01:00 мин.
Напрежението в Белград остава високо Напрежението в Белград остава високо
Чете се за: 05:00 мин.
Една година протести - какво се промени в Сърбия? Една година протести - какво се промени в Сърбия?
Чете се за: 06:10 мин.
След втори тур на местните избори управляващите в РСМ затвърдиха победата След втори тур на местните избори управляващите в РСМ затвърдиха победата
Чете се за: 03:47 мин.
Над 30 арестувани след протестите пред парламента в Белград Над 30 арестувани след протестите пред парламента в Белград
Чете се за: 02:07 мин.

Водещи новини

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Чете се за: 06:05 мин.
По света
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна "България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026 Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Пускат поетапно парното в София Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Гладната стачка на Диана Хърка: Загиналите ни деца под козирката в...
Чете се за: 05:12 мин.
По света
Критична оценка за Северна Македония по пътя към ЕС
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Забележителна ангажираност" на Украйна към...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ