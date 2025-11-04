"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани

Седем месеца след пожара в дискотеката в Кочани, при която загинаха 63 души, разследването показва, че корупцията и неспазването на законите са в основата на трагедията. Пред БНТ говори държавният обвинител на Северна Македония. Той обясни, че повече от 10 години не е бил извършван контрол на дискотеката и са давани подкупи за издаването на незаконни лицензи.

Седем месеца между болката и надеждата за справедливост – така живеят семействата, загубили децата си.

Ирена: Ние вече не живеем, нашият живот изгасна на 16 март, когато изгубих най-милото си.

Мария Петрушова – майка на загиналия Андри: Колкото повече минава времето, боли все повече, това ни остана да вярваме, че децата са на по-хубаво място и че ще дойде ден, когато ще сме заедно.

Болката от загубата на най-скъпото им обединява Мария, Ирена и Александър. Седем месеца за тях животът е спрял. Крепи ги само надеждата да има справедливост за смъртта на децата им.

Притаила дъх в тишината на болката, Мария не спира да си задава въпроса защо се стигна до тази огромна трагедия.

"Този въпрос винаги ще ни мъчи, първо защо се случи това, защо Кочани, защо Андри, защо не можеше да се спаси, винаги ще се питам и никога няма да имам отговор".

Пред иконата на Св. Богородица, дарена от монах-иконописец от Рилския манастир след пожара в дискотеката в Кочани, почернената майка се моли за душата на 24-годишния си син Андри.

"Това беше неочаквана смърт, всички отидоха на забава, концерт, а ни ги върнаха в ковчези".

Според държавното обвинение корупция, много пропуски и неспазване на закона са довели до трагедията. Сред задържаните има и държавни служители.

Люпчо Коцевски - държавен обвинител на Северна Македония: Има държавни лица сред обвиняемите, това са бивши служители, има и сегашни, явното обвинителство не правеше селекция на лицата, за които имаше доказателства да им се повдигне обвинение. Работи се за това, че не са спазвани законите от институции и лицата, които са били овластени по отношение на контрол и надзор на дискотеката. Можем да кажем, че повече от 10 години не е извършван контрол на тази дискотека. Дали има лицензи, които са издавани незаконно – да, има такива лицензи. Явното обвинителство дойде до доказателства, че част от лицензите са придобивани по незаконен начин и не е трябвало да се издават, обхванати са лица и институции които са ги издавали. В обвинението е описано, че има лицензи, издавани заради някакъв интерес от страна на надлежното министерство, което ги е издавало, конкретно министерство на икономиката е последното, което е издавало лицензи. Пропуски от страна на институции и овластени лица. Последният лиценз е 2023 г, когато се е случило това лиценз тогава не е имало.

Разследването показва още, собственикът на дискотеката е давал подкупи.

"От това, което ние имаме като доказателства, да, собственикът на дискотеката е имал вина по отношение на подкупи за издаване на лицензи и това е в обвинението". Корупцията ли стои в основата на тази трагедия? "Не само корупция, тук има и други влияния – надявам се засегнатите да бъдат доволни от съдебния процес".

В пожара Ирена губи 16-годишната си дъщеря Драгана. Споделя, че животът й е загубил смисъл, но иска да чуе справедлива присъда.

"Най-големи виновници са институциите, защото не са работили така, както трябва. От обвиняемите няколко души са само в ареста, другите са на свобода".

А за Александър, чиято сестра завинаги остава на 21, справедливостта в родината му е под въпрос.

"Искам да вярвам, че ще има справедливост и да стане ясно, но според историята на тази държава малко съм скептичен. Имаме много въпроси защо стана така, но не знаем дали ще получим отговори".

Отговори, които се очаква да получат на 19 ноември, когато в съдебната зала зад мен в Скопие започва първото заседание по делото.

"Пред съда се изправят 35 физически и 3 юридически".

Мария: Този съдебен процес за нас ще бъде още един тежък момент, защото отново ще преживеем тази болка. Надявам се да има истинска справедливост, съдиите да не се поддават на заплахи нито на изнудване, просто това, което имат като доказателства да съдят правилно и да бъде прозрачно, за да може да се промени и мнението на народа, че имаме държава".

Сега на ход е съдът. Семействата на жертвите таят надежда да има бърз процес.

снимки: БТА и БГНЕС

Мария: "Тежко, много тежко, всеки път ще се питаме дали това беше Божие желание или съдба и никога няма да намерим отговор на това".