Санкциите и собствеността на "Лукойл" - има ли опасност от недостиг на горива?

В момента подготвяме вариант за по-експедитивен внос на горива, естествено от трети страни. Говорим за търсене на свободни кораби, за да има допълнителни доставки, това каза в "Денят започва" Димитър Хаджидимитров, който е зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Абсолютно всичко е наред с резерва, който държавата трябва да осигури за 90 дни.

"Нормално е да се вижда този износ, защото ситуацията в Сърбия в момента там горивата са кът. Нормално е "Лукойл" да засили износа в тази посока. По никакъв начин това не ощетява нашия пазар. Ако има криза изобщо, едва ли бъде допуснато, но горива в България има прекалено много. Горива има достатъчно".

В момента изнасяме най-много за Северна Македония и Сърбия, допълни той. По думите му сделката за "Лукойл" не може да стане в бърз порядък.

