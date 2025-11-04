БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към...
Чете се за: 01:32 мин.
"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Санкциите и собствеността на "Лукойл" - има ли опасност от недостиг на горива?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Запази

Отговор от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

В момента подготвяме вариант за по-експедитивен внос на горива, естествено от трети страни. Говорим за търсене на свободни кораби, за да има допълнителни доставки, това каза в "Денят започва" Димитър Хаджидимитров, който е зам.-председател на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Абсолютно всичко е наред с резерва, който държавата трябва да осигури за 90 дни.

"Нормално е да се вижда този износ, защото ситуацията в Сърбия в момента там горивата са кът. Нормално е "Лукойл" да засили износа в тази посока. По никакъв начин това не ощетява нашия пазар. Ако има криза изобщо, едва ли бъде допуснато, но горива в България има прекалено много. Горива има достатъчно".

В момента изнасяме най-много за Северна Македония и Сърбия, допълни той. По думите му сделката за "Лукойл" не може да стане в бърз порядък.

Вижте целия разговор във видеото

#Димитър Хаджидимитров #"Лукойл" #горива

Още от: Пазари

Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула на цените (ОБЗОР)
Ограничаваме износа на нефтопродукти, за да не се стигне до спекула на цените (ОБЗОР)
Андрей Делчев: Доста държави сме в една лодка по отношение на "Лукойл" Андрей Делчев: Доста държави сме в една лодка по отношение на "Лукойл"
Чете се за: 02:15 мин.
Американските санкции срещу "Лукойл" не застрашават енергийните доставки в ЕС Американските санкции срещу "Лукойл" не застрашават енергийните доставки в ЕС
Чете се за: 02:02 мин.
Цената на кафето и макароните в Гърция с 45% надолу Цената на кафето и макароните в Гърция с 45% надолу
Чете се за: 03:02 мин.
Цените на петрола се понижиха след новината за нова среща между Тръмп и Путин Цените на петрола се понижиха след новината за нова среща между Тръмп и Путин
Чете се за: 02:30 мин.
Цените на храните: На места надценките стигат до 90% Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

"България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026 Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет: На фокус Бюджет 2026
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Пускат поетапно парното в София Пускат поетапно парното в София
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Критична оценка за Северна Македония по пътя към ЕС
Чете се за: 01:00 мин.
По света
"Забележителна ангажираност" на Украйна към...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Средновековна кула в центъра на Рим се срути - един загина
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Писмо в бутилка: В Австралия намериха 2 писма от Втората световна...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Product image
