"България на прага на еврозоната" - конференция...
Чете се за: 00:55 мин.

Пускат поетапно парното в София

Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Абонатите, които искат по-късно пускане на отоплението, трябва да подадат официално заявление

пускат поетапно парното софия
"Топлофикация София" започва поетапното пускане на парното в София.

Абонатите, които имат желание за по-късно пускане на отоплението, следва да подадат официално заявление в клиентски център на дружеството.

То трябва да бъде придружено с протокол от решение на Общо събрание на етажната собственост.

От "Топлофикация София" напомнят, че е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени.

Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

