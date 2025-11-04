Средновековна кула в центъра на Рим се срути - един загина

Румънски работник загина, а трима други бяха спасени след като средновековна кула в центъра на Рим се срути частично при реставрационни дейности.



Строителният работник беше изваден жив и в съзнание след като прекара часове под развалините, но по-късно е починал в болница.

Част от 29-метровата кула "Торе деи Конти" близо до Колизеума се срути на два пъти при реставрационни дейности.

Ремонтът в част от четиригодишен проект, финансиран с европейски средства и планиран да приключи следващата година.

Той трябваше да превърне кулата в музей и конферентна зала.