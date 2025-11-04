БНТ
Френският монетен двор пусна възпоменателни монети от по 2 евро
от
БНТ
00:00, 04.11.2025
Деца
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
23:59, 03.11.2025
Първата подводна конструкция в Япония
23:58, 03.11.2025
Падна 37 - годишният рекорд на Таня Богомилова
23:57, 03.11.2025
Любители на ретро колела се събраха в Прага
23:56, 03.11.2025
Китайските учени с откритие
23:03, 03.11.2025
Новините 03.11.2025г.
23:01, 03.11.2025
Историята оживява в Египет
23:00, 03.11.2025
Жените в спорта в Царство България в предаването...
Първата подводна конструкция в Япония
Любители на ретро колела се събраха в Прага
23:57, 03.11.2025
Китайските учени с откритие
23:56, 03.11.2025
Новините 03.11.2025г.
23:03, 03.11.2025
Историята оживява в Египет
23:01, 03.11.2025
Евродепутатите искат промени за децата в интернет
22:59, 03.11.2025
Водещи новини
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет:...
05:41, 04.11.2025
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна
05:43, 04.11.2025
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности
05:48, 04.11.2025
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС
05:56, 04.11.2025
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Средновековна кула в центъра на Рим се срути - един загина
05:52, 04.11.2025
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Писмо в бутилка: В Австралия намериха 2 писма от Втората световна...
06:01, 04.11.2025
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Валежи в цялата страна около обяд и чувствително застудяване днес
05:55, 04.11.2025
Чете се за: 02:00 мин.
Времето
Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2026 е счетоводна гимнастика без...
21:01, 03.11.2025
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
