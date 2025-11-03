Жените в спорта в Царство България в предаването "История.BG"

В поредното издание на предаването на БНТ "История.BG" на 3 ноември, тема на дискусия беше "Жените в спорта в Царство България".

Разговорът изтъкна ролята на жените, занимаващи се със спорт, в края на XIX и началото на XX век. Техните заслуги са не само историческите им постижения, а и революционните промени в начина, по който обществото гледа на спорта в днешно време.

Гости на водещия Петър Георгиев бяха проф. Райна Бърдарева, доц. Ина Владова и д-р Теодор Борисов.

Вижте цялото предаване във видеото!