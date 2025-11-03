БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спорт
Деца
Алекс Николов с 16 точки при победата на Лубе
от
БНТ
A+
A-
22:49, 03.11.2025
Деца
Копирано в клипборда
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
21:08, 03.11.2025
Заради промените в климата пчелите в България са намалели драстично...
21:02, 03.11.2025
Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет посети границата между...
20:52, 03.11.2025
Нови ограничения за движение в двете нискоемисионните зони в София...
20:50, 03.11.2025
Спортни новини 03.11.2025 г., 20:50 ч.
20:41, 03.11.2025
"Моите въпроси за €": Как да се предпазим от...
20:27, 03.11.2025
Подготовка за еврото: Банките вече снабдяват търговците с новата...
19:55, 03.11.2025
Кризата с боклука: Изборът на турска фирма предизвика напрежение в...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
Последвайте ни
ТОП 24
1
Над 360 000 българи работят след пенсия
2
Красимир Вълчев: Очаква се през януари да влезе в сила забраната на...
3
Пускат парното в София във вторник
4
Около 40 полицаи са издирвали двамата избягали затворници в Ловеч
5
Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи
6
Тръмп: Без "Томахоук" за Украйна - засега
Реклама
Най-четени
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
3
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Напусна ни Иван Тенев
5
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
6
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Реклама
Още от: Спорт
Падна 37 - годишният рекорд на Таня Богомилова
Дербито на Пловдив беше прекратено
22:58, 03.11.2025
Деница Минкова с 3 медала
22:57, 03.11.2025
Григор Димитров извън топ 40
22:54, 03.11.2025
Барса и Ман сити победиха
22:51, 03.11.2025
Деница Минкова с три медала от турнира "Stars of Aphrodite" в Кипър
08:12, 03.11.2025
Чете се за: 01:02 мин.
Реклама
Водещи новини
Заседание на Комисията по бюджет и финанси към Тристранния съвет:...
05:41, 04.11.2025
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
"България на прага на еврозоната" - конференция на високо равнище в Бояна
05:43, 04.11.2025
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Затварят "Дунав мост" заради ремонтни дейности
05:48, 04.11.2025
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Забележителна ангажираност" на Украйна към присъединяването й към ЕС
05:56, 04.11.2025
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Средновековна кула в центъра на Рим се срути - един загина
05:52, 04.11.2025
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Писмо в бутилка: В Австралия намериха 2 писма от Втората световна...
06:01, 04.11.2025
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Валежи в цялата страна около обяд и чувствително застудяване днес
05:55, 04.11.2025
Чете се за: 02:00 мин.
Времето
Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2026 е счетоводна гимнастика без...
21:01, 03.11.2025
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ