В търсене на справедливост: Близки на загинал моторист излязоха на протест в Пловдив

Три години и половина след като моторист загина в катастрофа с автомобил в центъра на Пловдив, делото отново се върна на първа инстанция. Мотивът – процесуални нарушения.
Подсъдимият Иван Иванов е обвинен в отнемане на предимство и в несъобразена скорост. Според защитата му обаче, той е спрял на знак "Стоп". На противното мнение е прокуратурата, откъдето са категорични, че при правилно поведение на водача, тежкият инцидент е можел да бъде избегнат на три пъти.
При настоящият процес отново ще бъдат изслушвани свидетели и ще се назначат комплексни експертизи, за да се установи движението и скоростта на двамата водачи. Близки и приятели на загиналия 20-годишен моторист Недялко Бакалски днес отново се събраха на протест преди съдебното заседание с настояване за справедлива присъда и при първоначалното разглеждане на делото.
"Това е престъпление - ние отново да сме на първа инстанция и всеки път да бъдем подлагани на това нещо в съдебната зала: да слушаме с най-малки подробности какво се е случило, какви травми е получил синът ми", каза Лиляна Бакалска, майка на загиналия моторист.
"Скоростта на моториста, с която се е движил той преди сблъсъка, е неясна. Не е ясно, категорично и точно установена", коментира адвокат Сидеров, защитник на подсъдимия.
"Нашето настояване е за ефективна присъда, в конкретния случай каквото беше", заяви Галина Андреева, прокурор в ОП-Пловдив.