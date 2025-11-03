В търсене на справедливост: Близки на загинал моторист излязоха на протест в Пловдив

Три години и половина след като моторист загина в катастрофа с автомобил в центъра на Пловдив, делото отново се върна на първа инстанция. Мотивът – процесуални нарушения.

Подсъдимият Иван Иванов е обвинен в отнемане на предимство и в несъобразена скорост. Според защитата му обаче, той е спрял на знак "Стоп". На противното мнение е прокуратурата, откъдето са категорични, че при правилно поведение на водача, тежкият инцидент е можел да бъде избегнат на три пъти.

При настоящият процес отново ще бъдат изслушвани свидетели и ще се назначат комплексни експертизи, за да се установи движението и скоростта на двамата водачи. Близки и приятели на загиналия 20-годишен моторист Недялко Бакалски днес отново се събраха на протест преди съдебното заседание с настояване за справедлива присъда и при първоначалното разглеждане на делото.