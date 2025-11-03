Кризата с боклука: Изборът на турска фирма предизвика напрежение в общинския съвет

Консорциум с участие на турска фирма ще събира боклука в столичните райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“ от догодина. Това беше единственият кандидат в зона 4. Изборът обаче предизвика недоволство сред част от общинските съветници. БСП събират информация, за да сезират компетентните органи.

И двете фирми – участнички в консорциума – са регистрирани на един и същи адрес в столичния квартал „Витоша“. Днес тук екипът на "По света и у нас" откри само охраната на обекта. Обясниха, че собственикът на едната фирма пътува към Турция и затова не можем да разговаряме с него, но потвърдиха, че това е адресът и на двете дружества.

Така въпросите ни за това колко камиона има фирмата, след като четири от тях бяха запалени през лятото, и дали има достатъчно служители, които от януари да чистят районите „Надежда“, „Илинден“ и „Сердика“, засега остават без отговор.

Българската „Изи Еко Клийн“ е регистрирана на 1 април тази година. Собственикът е свързан с още няколко фирми, нито една, от които не се занимава със сметопочистване. В Търговския регистър е записано, че извършва дейности по събиране, превозване и складиране на всички видове твърди, течни, химически и медицински отпадъци. Капиталът на фирмата е 1000 лв., няма данни за назначени служители.

Другата фирма – „Норм Санаи“, турска, с клон в София – е регистрирана на 16 април, на същия адрес. Дейността ѝ е събиране, превозване и складиране на отпадъци. Обществената поръчка за сметопочистване, по която работи консорциумът, е от 26 март, а едва на 5 юни е пусната официално от Агенцията по обществени поръчки.

Част от общинските съветници са недоволни от избора на изпълнителя.

Еньо Савов – общински съветник от БСП: „Истината е, че първо – тя не е изцяло турска, и второ – не сме наясно дали има капацитета да изпълнява тези свои функции. Към момента събираме информация, за да се сезират компетентните органи и да се разбере дали тази фирма може да изпълнява дейността си и да поддържа чистотата в София с достатъчно качествена услуга.“

Независимият общински съветник Ваня Григорова също е смутена от някои факти.

Ваня Григорова – независим общински съветник: „Ето това е прогнозната цена на Столична община – 166,67 лв. Това е цената на турската фирма – 179,14 лв. Цената на турската фирма е над 45 млн. лв., а цената на СО е 42 млн. В един от документите те твърдят, че е 60 млн., за да се види, че цената на турската фирма е по-ниска, което е категорично невярно.“

От „Продължаваме промяната“ защитават избора на консорциума.

Бонка Василева – общински съветник от ПП–ДБ: „Отговаря и икономически на изискванията, които сме поставили пред фирмата, която ще почиства тази зона. Малко под или над, защото разбираме, че тя предлага 179 лв. Да, 200 е прогнозната цена, която реално е поставена от Столична община — това е ориентирът, около който трябва да бъдат ценовите оферти на съответните кандидати за зоните."

„Мога да ви кажа, че турският клон на тази фирма е извършвал почистване в град като Истанбул.“

Екипът на "По света и у нас" потърси коментар от кмета Васил Терзиев, но не получи такъв. Обясниха, че ако някой има проблем с избрания кандидат, може да сезира КЗК. В позиция до БНТ оттам съобщиха, че към момента няма подадени сигнали и жалби. Решението може да бъде обжалвано в 10-дневен срок.