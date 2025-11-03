Бюджет 2026: Първият в евро, с рекордни приходи и разходи

Преди минути Министерството на финансите публикува проекта на държавния бюджет за 2026 година – първият в евро – както и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026–2028 г.

Приходите са в размер на 51,4 милиарда евро, а разходите – на почти 55,1 милиарда евро. И приходите, и разходите са рекордни.

Заложеният дефицит е в размер на 3% от БВП, или 3,2 милиарда евро. Разходите са планирани като 45,8% от БВП, при условие че правилото е да бъдат до 40% от брутния вътрешен продукт.

Предвижда се държавният дълг да достигне 37,6 милиарда евро (или 31,3% от БВП) през 2026 г.

Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември 2026 г. е заложен на 2,4 милиарда евро.

Според макроикономическата прогноза на Министерството на финансите, растежът на икономиката се очаква да се забави до 2,7% през 2026 г. Средногодишната инфлация ще остане близка до тази през 2025 г. и ще достигне около 3,5%.