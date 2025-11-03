БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пускат парното в София във вторник
Чете се за: 00:50 мин.

227 граждани глобени за фалшиви и шеговити обаждания на телефон 112

Цанка Николова
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Глобата е до 20 000 лева

заради високите температури ръст сигналите тел 112 горещите дни
227 граждани, подали фалшиви и шеговити сигнали на телефон 112 в периода октомври 2024 г. - октомври 2025 г., санкционира отдел „Административнонаказателна дейност“ в дирекция „Национална система 112“ – МВР. Санкциите са наложени по Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.
Не малка част от от обажданията към 112 са свързани с фалшиви сигнали.

"Добър ден, 112" - Така може да започне разговор с един от стотиците злоумишлени и фалшиви сигнали – такива, заради които един човешки живот може да угасне завинаги.

Искра Величкова, спешен медик в ЦСМП – Варна: „Търсихме една бременна жена с контракции през една минута, раждаща. Когато стигнахме, нямаше нищо – тъмна къща, тъмна улица, никой не вдига телефона за обратна връзка. Преди това търсихме човек, паднал от Аспарухов мост в ниската част до асфалта – полицията обикаля, и ние обикаляхме. Загуби ни един час.“

Като опитен лекар в Спешна помощ д-р Величкова се е отзовавала на десетки недействителни сигнали.

Искра Величкова, спешен медик в ЦСМП – Варна: „Кара се с много висока скорост, рискува се животът на екипа – минава се на червени светофари, тича се с тежка апаратура по етажите... И когато стигнеш и видиш, че или изобщо няма такъв пациент, или той изобщо не е в безсъзнание, както са съобщили – едно, че е обидно, друго, че натоварва страшно много работата на екипите.“

Тъжната статистика не подминава и Спешна помощ – София. Между 60 и 70 процента от сигналите към тях са за неспешни състояния.

Катя Сунгарска, говорител на ЦСМП – София: „Мъж се обади и каза, че жена му ражда – че са ѝ изтекли водите, че всичко е в кръв. Когато спешният екип отиде, се оказа, че жената има бъбречна криза – болят я бъбреците, свила се е на креслото и изобщо не е бременна. Когато екипът ги попита: „А защо ни излъгахте?“ – „Ами за да дойдете!“ Само че така някой, някъде, наистина може да загуби живот.“

Често с екипите злоупотребяват и здравнонеосигурени, но има сигнали и от една по-различна група – възрастни и самотни хора, които просто искат компания.

Катя Сунгарска, говорител на ЦСМП – София: „Една от тези т.нар. абонатки – наскоро спешният екип разказа – отваря вратата широко засмяна и казва: ‘Влизайте, влизайте, бухтички съм ви направила.“

Средно един оператор на 112 приема между 200 и 300 обаждания за 12-часово дежурство. Около 40% от тях не изискват спешна помощ.

Стоян Вълев, главен експерт в Дирекция „Национална система 112“, МВР: „Нашите оператори са обучени и с дългогодишен опит. Те по време на самия разговор успяват да отчетат факторите, които подсказват дали даден сигнал е фалшив или истински.“

„Фалшиви сигнали – това са сигнали за поставени бомби в училища, подадени от малолетни и непълнолетни лица, повиквания за спешна помощ при симптоми, които не касаят спешно състояние, или фалшиви сигнали за полиция и пожари, които не съществуват.“

Катя Сунгарска, говорител на ЦСМП – София: „Докато някой разкарва екип на Спешна помощ за неспешно, неживотозастрашаващо състояние – било за кръвно, за клатещ се зъб, за въшки или подобни неща – някой друг, в реално животозастрашаващо състояние, може да загуби живот.“

Глобите за фалшиви сигнали варират според тежестта им. Но е важно да помним – човешкият живот няма цена.

