ИЗВЕСТИЯ

Васил Терзиев поиска оставката на главния архитект на...
Чете се за: 02:10 мин.
Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто...
Чете се за: 03:02 мин.
Жена с тежка диагноза сбъдна мечтата си за бебе след...
Чете се за: 03:55 мин.
Тристранката се провали след бойкот от работодателите
Чете се за: 03:20 мин.

Повече пари за майки и пенсионери предвижда проектобюджетът на ДОО

Зоя Велинова
Всичко от автора
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Надзорният съвет на НОИ одобри планираните стимули от догодина за връщане на майките по-рано на работа

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Повече пари за майки и пенсионери - НОИ одобри проектобюджета на Държавното обществено осигуряване. Майчинството през втората година се покачва от 780 на 900 лв.

Пенсиите ще се осъвременят от 1 юли по швейцарското правило с между 7 и 8%, но осигурителните вноски се повишават с два процентни пункта.

Социалният министър Борислав Гуцанов e доволен от увеличаване на майчинските през втората година - от 780 на 900 лв., което не е правено от 3 години.

Надзорният съвет на НОИ одобри и планираните стимули от догодина за връщане на майките по-рано на работа.

"Досега 50% се връщаха от средствата, ако майката отиде на работа през втората година. Сега се връщат 75%, което ще рече, че с над две трети се увеличават средствата през втората година, с което помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и заедно с това нещо да могат да си гледат децата", каза Борислав Гуцанов, министър на труда и социалната политика.

Министър Гуцанов отбеляза, че преценката вноските за пенсия да се повишат с два процентни пункта от догодина, което е около 8% е на Министерството на финансите.

"Малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии, и една голяма сума - малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета. Продължавам да смятам, че най-големият резерв в страната ни е борбата със сивата икономика и ще видите до месец следващите действия от страна на нашето министерство", допълни Гуцанов.

Според социалния министър всичко е въпрос на диалог. Така той отговори на въпроса защо първото предложение на управляващите е било минималната заплата да е 605 евро. А сега, изчислена по формулата в Кодекса на труда - 620,20 евро.

Синдикатите отказаха коментар. Обещаха да го направят по време на заседанието на тристранката. А някои от работодателите се обявиха срещу планираните промени.

"Не сме съгласни с повишаване на осигурителната тежест, с повишаването на осигуровките за фонд пенсии с 2 процентни пункта, както и с повишаване на максималния осигурителен доход. Причината е ,че тези предложения увеличават бюджетен дефицит и не са съобразени с икономическите ни възможности", коментира Добрин Иванов, изпълнителен директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

До края на седмицата проектобюджетът на ДОО трябва да бъде разгледан и в Националния тристранен съвет, след това приет от правителството и внесен за окончателно разглеждане в парламента.

