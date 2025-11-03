Протест срещу еврото: Поредна акция на "Възраждане" пред БНБ

"Възраждане" излязоха на пореден протест срещу еврото.

Недоволните се събраха пред БНБ, за да посрещнат там председателката на Европейската централна банка Кристин Лагард. От "Възраждане" твърдят, че тя трябвало да пристигне в националната банка днес в 10:30 часа и внесоха писмо до нея.

"Ще се постараем тези хора да разберат две неща - не са добре дошли в България и България не иска еврото. И дори да ни вкарат насила в еврозоната, това ще доведе до последици, които те не са си помисляли, че може да се случи. Еврозоната ще бъде срутена, България ще възстанови своята финансова независимост. Тези, които в момента ни вкарват незаконно с манипулирани и фалшифицирани данни, ще понесат своята наказателна отговорност пред съда", каза Костадин Костадинов, "Възраждане".