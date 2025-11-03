БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Десетки присъстваха на освещаването на новия храм в Кремиковци

Патриарх Даниил оглави празничната литургия

Десетки присъстваха на освещаването на новия храм в Кремиковци
Слушай новината

С тържествен звън на камбани беше осветен новият храм-параклис "Св. Георги Софийски Нови и всички български светии" и обновеното северно крило на Кремиковския манастир.

Тържествената служба беше отслужена от българския патриарх и софийски митрополит Даниил. На освещаването присъстваха десетки духовници, монаси и много миряни, дошли да споделят радостта от възраждането на един от най-значимите манастири край София.

"Около почти всяко градче в България има толкова параклиси, а навремето е имало толкова манастири, които са били изпълнени с живот. Всичко това е свързано с почитта към Бога, вярата, стремежа към спасение, така че, дай Боже, повече такива храмове да се въздигат".

След първата Света литургия в новия храм беше открита паметна плоча.

