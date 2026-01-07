С традиционния обичай "Къпанак" отбелязаха Ивановден в карловския квартал "Сушица"

Традиционният обичай "Къпанак" беше пресъздаден на Ивановден в карловския квартал "Сушица" и тази година. Имаше само една булка, която бе изкъпана в емблематичната Дръндева чешма.

Първо менче с ледена вода изсипаха в гърба на Петя Козичкова нейните кумове, а тя от своя страна изкъпа присъстващите за здраве.

Заместник-кметът Антон Минев поздрави младата булка и я дари с икона на Света Богородица, след което бе окъпан и той в студената вода. Ивановците също се потопиха в коритото на чешмата, за да отбележат своя имен ден.

Ритуалът "Къпанак" е единствен по рода си в България. По стародавна традиция на Ивановден къпят за здраве и плодородие булките, сключили брак през изминалата година и всички, които празнуват имен ден. Празникът завърши с българско хоро.