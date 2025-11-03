"Приключението наука: новата молекула на здравето" - постиженията на българската наука

В студиото на "Денят започва" разговаряхме с журналистката от БНТ Елиана Димитрова и с Иван Попов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Програма за образование".

Темата – възможностите за сътрудничество между новите научни центрове за върхови постижения и центровете за върхова компетентност с бизнеса. Тези партньорства ще бъдат във фокуса на предстоящия форум "От наука към иновации", който ще се проведе в София.

В рамките на инициативата обществената телевизия и Изпълнителната агенция "Програма за образование" реализираха и два документални филма, посветени на предизвикателствата пред българската наука и нейното бъдеще.

