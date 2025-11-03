БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Над 30 арестувани след протестите пред парламента в Белград

Бойко Василев
Майката на загиналия в Нови Сад Стефан продължава гладната си стачка

Снимка: БНТ
За обществено-политическите процеси в Сърбия в следващите минути. Събота имаше възпоминание в Нови сад на инцидента, от него човешки животи, който предизвиква вина от различни събития. Всичко това обаче в рамките на почивните дни се перенесе и към Белград.

Тежка беше нощта пред парламента на Сърбия, с много арести - над 37 души са задържани. Сред тях е и бившата баскетболна звезда Владимир Щимац.

Всичко започна вчера около обяд, когато Дияна Хърка, майка на убития под козирката в Нови Сад преди точно една година Стефан, обяви гладна стачка. Нейното намерение беше да отиде пред парламента и да застане срещу белите палатки на контрапротестиращите привърженици на президента Александър Вучич.

Полицията обаче застана между контрапротестиращите и гражданите, които бяха заедно с Дияна Хърка. Направиха кордон между тях и това породи напрежение. Полетяха бомбички, бутилки с минерална вода и звучни сръбски "пожелания за здраве".

Дияна Хърка е на площада и тази сутрин. Около нея са ветераните от войните, които подкрепят протестиращите студенти. Техният командир, Ненад Станич, вчера беше неотклонно до нея. Дияна има намерение да остане до последно, до изпълнение на нейните искания, а те са - да бъдат пуснати всички задържани студенти и да се понесе отговорност за падането на козирката.

Вижте подробности в прякото включване

#арести #Сърбия #Нови Сад #Белград #протест

