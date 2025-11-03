След безводието - течове. В село Димча са изправени пред нови проблеми с водата

Преди няколко седмици ви показахме как в павликенското село Димча със седмици наред до чешмите на хората не достига вода.

Днес кметът на селото сигнализира, че от няколко дни в покрайнините има огромен теч, но не се знае откъде идва водата, нито къде отива, а хората се притесняват, че течът може да е от водопровода, който трябва да захранва домовете им.

"От август месец 2023 г. сме на воден режим, който доскоро не се изпълняваше, но вече се изпълнява след вашия репортаж на 1 октомври и след 13 дни безводие. Сега проблемът тук е, че се натъкнах лично аз на един теч в северната част на селото от Димча към Върбовка. Течът там е от може би 2 или 3 седмици. Цялата поляна е подгизнала с вода. Пътят, който е полски и води до гробищен парк и по него вървят автомобилите, които обслужват съдовите за смет на християнски гробещен парк, също е подгизнал, въпреки, че скоро го правихме и го насипвахме с асфалт", коментират местните.

Вижте подробности в прякото включване