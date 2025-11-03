БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

След безводието - течове. В село Димча са изправени пред нови проблеми с водата

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази

Проблемът е от няколко дни

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Преди няколко седмици ви показахме как в павликенското село Димча със седмици наред до чешмите на хората не достига вода.

Днес кметът на селото сигнализира, че от няколко дни в покрайнините има огромен теч, но не се знае откъде идва водата, нито къде отива, а хората се притесняват, че течът може да е от водопровода, който трябва да захранва домовете им.

"От август месец 2023 г. сме на воден режим, който доскоро не се изпълняваше, но вече се изпълнява след вашия репортаж на 1 октомври и след 13 дни безводие. Сега проблемът тук е, че се натъкнах лично аз на един теч в северната част на селото от Димча към Върбовка. Течът там е от може би 2 или 3 седмици. Цялата поляна е подгизнала с вода. Пътят, който е полски и води до гробищен парк и по него вървят автомобилите, които обслужват съдовите за смет на християнски гробещен парк, също е подгизнал, въпреки, че скоро го правихме и го насипвахме с асфалт", коментират местните.

Вижте подробности в прякото включване

#с. Димча #водопроводи #теч

Последвайте ни

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
5
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Регионални

Спират движението по "Дунав мост" на 4 и 5 ноември
Спират движението по "Дунав мост" на 4 и 5 ноември
Пореден случай на нерегламентиран риболов в Бургаско Пореден случай на нерегламентиран риболов в Бургаско
Чете се за: 00:30 мин.
Лято 2026: Ръст на ранните записвания за почивка на море по Северното Черноморие Лято 2026: Ръст на ранните записвания за почивка на море по Северното Черноморие
Чете се за: 03:52 мин.
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна" Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
11947
Чете се за: 00:57 мин.
Палестинци излязоха на протест във Варна Палестинци излязоха на протест във Варна
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

След безводието - течове. В село Димча са изправени пред нови проблеми с водата
След безводието - течове. В село Димча са изправени пред нови...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Застудяване и дъжд през новата седмица Застудяване и дъжд през новата седмица
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Бюджет 2026 - в очакване да бъде внесен в парламента тази седмица Бюджет 2026 - в очакване да бъде внесен в парламента тази седмица
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Битката за Покровск се ожесточава
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат...
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
ВМРО-ДПМНЕ с убедителна победа и на втория тур от местните избори в...
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Спират движението по "Дунав мост" на 4 и 5 ноември
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ