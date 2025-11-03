БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Застудяване и дъжд през новата седмица

Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Снимка: илюстративна
Днес, за поредна сутрин, на много места в низините и в котловините ще бъде мъгливо. В останалите райони до обяд ще е слънчево.

Минималните температури ще са между 6 и 11°, а максималните - от 17 до 22°, в София - 19. В немалко райони от Дунавската равнина ще се задържи мъгливо и следобед. В останалата част от страната ще започне постепенно увеличение на облачността. През нощта на места в Западна България ще има и валежи от дъжд. Ще остане почти тихо.

И по Черноморието сутринта ще има райони с намалена видимост. През деня ще е слънчево. Привечер и там облачността ще започне да се увеличава. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са около 17 - 19°. Вълнението на морето ще е 2 - 3 бала.

И в планините сутринта ще е слънчево. Около обяд от запад облачността ще се увеличава. През нощта в масивите от Западна България ще превали дъжд. Ще духа до умерен вятър, посоката ще е от югозапад.

В близките дни облачността ще е по-често значителна, очакват се и валежи от дъжд. Във вторник ще вали на много места в цялата страна, а в сряда - главно в източната половина. Температурите рязко ще се понижат - първо максималните; ще са между 10 и 15°.

В четвъртък и минималните ще паднат с 3 - 4° и ще са предимно между 5 и 10°. Тогава вероятността за валежи намалява, а облачността ще се разкъсва. В петък отново ще се увеличи и ще вали в цялата страна.

