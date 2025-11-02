Лято 2026: Ръст на ранните записвания за почивка на море по Северното Черноморие

10% ръст на ранните записвания за почивка на море по Северното Черноморие за следващото лято, сочат данните на туроператори и хотелиери. Сравнението е със същия период на миналата година. Малко над 1 милион туристи пък са посетили Варна от началото на годината досега. Най-много са били гостите от Румъния и Германия. А от варненското летище обявиха, че тази година са обслужили близо 1 900 000 пътници, което е с 22 на сто повече в сравнение с предходната.

От бранша казват, че летният сезон е бил успешен, а туристите, дошли на море – повече. Те, обаче, търсят преживявания, избират по-кратък престой с честа смяна на дестинациите.

проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненската туристическа камара: "Търсят развлечение, търсят събитие, търсят допълнителни развлекателни услуги, а не само това, което им предлагаме в затворените ол инклузив обекти. Можем да наблегнем и на кулинарията. Защото има известни укори да предлагаме кухня, която не е типична за България. Също така се говори доста и за възможностите ни за здравен туризъм, за балнеологията."

Расте интересът на германските туристи към страната ни, макар че нивата от предпандемичната 2019 година все още не са достигнати. България е сред 10-те най-търсени дестинации от немския пазар.

Калин Сутев, туроператор за немския пазар: "Напуснахме тази десетка и сега имаме отново възможността този ръст, който от 2025 година благодарение на допълнителните летателни капацитети регистрираме, да се върнем към тази десетка. Бавен ще бъде процесът на възстановяване. Приблизително с 15 до 20% на годишна база именно, защото трябва търсенето да бъде в унисон и с летателните капацитети, които се предвиждат за България."

Не толкова оптимистични са данните за друг традиционно силен пазар за Варна - полския. Това лято туристите са били с 10 на сто по-малко спрямо предходното. Причините:

Герчо Герчев - туроператор, обслужващ полски туристи в България: "Първата е, че още миналата година България премина тази психологическа граница на съотношение цена-качество. Иначе казано при същото наше качество, което грубо казано не се променя, цената порасна и го надмина, че вече не е атрактивно."

Друга причина е лошото състояние на пътната инфраструктура.

Герчо Герчев - туроператор, обслужващ полски туристи в България: "Вече от години продължава транспортната недостъпност на нашите курорти с автобус. Навсякъде в Европа се пътува с модерни автобуси, двуетажни, те по нашите пътища не могат да минат."

Експерти споделят, че хотелиерите трябва да помислят за по-балансирани цени на нощувките през активния туристически сезон.

проф. Стоян Маринов, съпредседател на Варненска туристическа камара: "За сметка на един по-дълъг сезон да има по-умерени цени през юли и август, пък малко по-завишени цени преди и след сезона, така че да има едно по-равномерно разпределение на търсенето."

По данни на Община Варна реализираните нощувки от началото на годината са малко над 5 милиона.