ИЗВЕСТИЯ

Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро...
Чете се за: 17:30 мин.
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна...
Чете се за: 02:32 мин.
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Чете се за: 03:42 мин.

Петър Чобанов пред БНТ: Промяна в Централния кредитен регистър ще намали измамите

Надя Обретенова
Чете се за: 06:15 мин.
У нас
Финансовите институции имат два дни, за да регистрират кредитите в ЦКР

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Нужна е промяна на заложените автоматични формули за нарастване на заплатите, които в момента са обвързани една с друга в законодателството. Този съвет към управляващите е на подуправителя на БНБ Петър Чобанов, който даде специално интервю за БНТ.

По думите му е наложително освен спазване на фискална дисциплина, страната ни да поддържа критериите от Маастрихт, на базата на които страната ни стана член на еврозоната. Петър Чобанов коментира новите решения на БНБ за работата на Централния кредитен регистър, чиято цел е да се намалят измамите с изтеглени кредити. На два дни се намалява срокът за вписване на кредитите в регистъра, реши УС на БНБ, а не както досега - пет дни.

Надя Обретенова, БНТ: След решението на Управителния съвет на БНБ по отношение на Централния кредитен регистър, какви промени се очакват с цел преодоляване на измами от страна на бизнеси, на отделни физически лица за злоупотреби с тегленето на кредити?

Петър Чобанов, подуправител на БНБ: Задължение на финансовите институции, независимо дали са банки или не, финансови институции, част от които са популярни като "бързи кредити", те вече ще трябва, след като отпуснат кредит или променят предоговорят кредит, в рамките на два работни дни да подадат тази информация в кредитния регистър. Т.е. така се съкращава този срок от пет дни, който евентуално се счита, че би могъл да бъде използван за измами. Това ще намали далеч маневреността на тези, които искат да се отнасят недобросъвестно и използват свои контакти в финансовите институции, за да получат едновременно няколко кредита, които после не могат да върнат.

Част от промените за тези два дни влизат от 1 февруари, да не се струпа на банките едновременно да направят прекалено много неща?

Другата посока, в която правим съответно промените, с които си говорихме и с омбудсмана. Това е тогава, когато имаме влязло в сила съдебно решение по отношение на кредит. В някои случаи това е, че кредитът е нещожен. Той никога не е съществувал в правния мир, но институциите, които са го отпуснали, често се разсейват и не подават промените в кредитния регистър. Ние вече след 1 януари 2026 г. ще можем служебно да отбележим срещу този кредит, че има влязло в сила съдебно решение, което го прави нещожен, т .е. той не трябва да тежи на лицето. Ако институцията откаже, въпреки нашето директно указание, да коригира тази информация, т.е. да я премахне от кредитния регистър в този случай, тогава ние имаме възможност да накажем съответната институция, като я лишим от достъп до кредитния регистър.

Заличаването на данни от Централния кредитен регистър. Как ще става това? Има ли промяна?

Това, което се променя, е, че вече имаме по-активна роля и отговорност и на Българската народна банка в този процес. Ние ще имаме възможност, въпреки че правилата, по които функционира кредитният регистър, той урежда това да имаме достъпна информация за самите хора, дали те имат задължение към съответните институции. Тоест взаимоотношенията продължават да бъдат между лицето, на което е отпуснат кредит и институцията, която го отпуска. Ние не се намесваме в тези задължения, тъй като и европейските правила не позволяват това. Това, което обаче ние правим тогава, когато кредитът е нещожен, т.е. никога не е съществувал и не би трябвало да поражда правни последици. Ние отбелязваме в кредитния регистър, че за този кредит има влязло в сила съдебно решение и той е нищожен. Оттук нататък, както казах, задължение на институцията е своевременно да коригира тази информация в кредитния регистър, така че лицето повече да няма подобна тежест. Както и до момента, лицата, както казах, могат да подадат заявление и в съответните срокове, които са на базата на действаща нормативна уредба. Те бързо получават тази информация и вече могат по този начин, с този нов ред, който първо те искат от институцията да бъде заличена, тя отказва или се разсейва, тогава се обръщат към нас. Ние казваме, че задължително трябва да го направи, което до момента не беше разписано ясно и категорично и отбелязваме служебно, че това е така. Очакваме тя да го свърши, като когато не го направи, ѝ спираме достъпа до кредитния регистър. Докато не стане отново коректна към съответните лица, които ползват нейните финансови услуги.

Като човек, който е правил бюджет, какво можете да посъветвате управляващите в този един момент?

Това, което не ги съветвам, е да увеличават данъците. Не трябва това да се случва. По отношение на осигуровките вече видяхме, че това ще се случи. Това има своята логика за да се подобри баланса в пенсионната система.

#Бюджет 2026 #Петър Чобанов #БНБ

