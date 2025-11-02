БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна...
Чете се за: 02:32 мин.
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Чете се за: 03:42 мин.

Правителството се готви да внесе бюджета в НС следващия петък

Цветелина Катанска
Всичко от автора
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Бизнесът ще предложи спешни мерки за овладяване на дефицита

бюджет 2026 повече приходи увеличение доходите
Правителството се готви да обяви държавния бюджет следващия петък, съобщи БНР. Пред радиото Драгомир Стойнев от "БСП - Обединена левица" каза, че се обмисля увеличаване на данък дивидент от 5 на 10%.

Други параметри той не спомена. В отговор най-големите бизнес организации ще предложат спешни мерки за овладяване на дефицита в бюджета, без да бъдат вдигани данъците.

"Нагласата е увеличението на заплатите в бюджетната сфера да е 5%, което покрива официалната инфлация. Прави се доста сериозна политика по доходите от това правителство. И се търси справедливост - за младите медици, а и за всички лекари по веригата, образно казано, ще има увеличение на доходите", обясни Драгомир Стойнев.

