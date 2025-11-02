Правителството се готви да внесе бюджета в НС следващия петък

Правителството се готви да обяви държавния бюджет следващия петък, съобщи БНР. Пред радиото Драгомир Стойнев от "БСП - Обединена левица" каза, че се обмисля увеличаване на данък дивидент от 5 на 10%.

Други параметри той не спомена. В отговор най-големите бизнес организации ще предложат спешни мерки за овладяване на дефицита в бюджета, без да бъдат вдигани данъците.