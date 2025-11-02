БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна...
Чете се за: 02:32 мин.
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от...
Чете се за: 03:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази

Собственикът на имота извършва ремонт

багер влезе бившия сарай ахмед доган бояна
Слушай новината

Багер е влязъл в бившия сарай на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" в столичния квартал "Бояна", съобщиха наши зрители.

Собственикът на комплекса съобщи пред "По света и у нас", че извършва ремонтни дейности, за които има необходимите разрешителни.

В началото на лятото, миналата година, Доган по традиция напусна Боянския сарай и се пренесе в лятната резиденция "Росенец" край Бургас. Не успя да се върне в Бояна, тъй като собственика на комплекса в столичния квартал обяви, че договорът за наем е изтекъл и Ахмед Доган няма основания да ползва имота.

През април Доган се опита да се върне в комплекса на "Стар Беловодски път", но след няколко часа престой се наложи отново да го напусне.

#кв. "Бояна" #сараи #Ахмед Доган

Последвайте ни

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по български
2
МОН предлага повтаряне на първи клас при недостатъчни познания по...
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
3
Тъмната страна на изкуствения интелект: Можем ли да изгубим контрол?
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
4
Моторист загина при катастрофа в Пловдив
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
5
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Внукът на Симеон Сакскобургготски с първа поява като гвардеец
6
Внукът на Симеон Сакскобургготски с първа поява като гвардеец

Най-четени

Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
1
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Регионални

Палестинци излязоха на протест във Варна
Палестинци излязоха на протест във Варна
Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана
Чете се за: 01:27 мин.
Камион изгоря и затрудни движението на Прохода на Републиката (СНИМКИ) Камион изгоря и затрудни движението на Прохода на Републиката (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Срещу войната по пътищата: Национален протест пред съдебните палати в страната Срещу войната по пътищата: Национален протест пред съдебните палати в страната
Чете се за: 00:57 мин.
Акция за почистване на язовира в русенското село Николово Акция за почистване на язовира в русенското село Николово
Чете се за: 00:57 мин.
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
18721
Чете се за: 03:42 мин.

Водещи новини

Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в Доброславци
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна" Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана Три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ) Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Майката на един от загиналите в Нови Сад започна гладна стачка пред...
Чете се за: 02:32 мин.
По света
Храните поскъпват на едро и през тази седмица
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ