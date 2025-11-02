Весела Лечева: Санкциите от МОК ще продължат, до този момент има само мълчание от Стефка Костадинова

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева даде специално интервю за предаването на БНТ "Арена спорт". Бившата ни състезателка по спортна стрелба коментира най-актуалните теми в българския спорт, както и избора си за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба.

Лечева първо засегна ексцесиите в прекратеното дерби на Пловдив между Локомотив и Ботев. В 40-ата минута вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе замерен с шише от фен на "смърфовете".

"Вместо да говорим за една красива, динамична, хубава игра, ние всъщност коментираме най-лошите недъзи във футболното първенство. Това е в разрез с всичко това, за което се борим, а именно - честна и спортсменска игра, уважение към противника и да учим нашите деца да уважават своите опоненти. Футболът е образование, възпитание, пример за подражание. Така че това са изключително неприятни моменти. Надявам се БФС да вземе категорични мерки, защото те не трябва да бъдат спонтанни, а да бъдат системни и наистина много категорични по отношение на такива проявления", категорична бе председателят на БОК.

Преди една седмица Весела Лечева бе избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба. Тя сподели, че за нея е чест и отговорност да изпълнява тази позиция.

"Това е възможност да споделя състезателния си опит, както и дългогодишния ми управленски. Надявам се да бъда наистина полезна, защото има върху какво да се работи. Това е моят любим спорт", заяви бившата състезателка по спортна стрелба.

Лечева коментира и решението на Софийския градски съд, който потвърди нейния избор за председател на БОК.

"Това е трета институция, която подтвърждава решенията на Общото събрание. Само да припомня, че МОК обстоятелствено се запозна с всички документи по отношение на провеждането на Общото събрание и излезе със своя категорична позиция - кой е новият президент, кое е новото изпълнително бюро. Както знаете, вече по всички международни структори стоят моето име, на новия генерален секретар и на новото изпълнително бюро. За мен това е знак, който е напълно обективен", посочи тя.

"Много пъти през този 7-месечен период на бездействие, и според мен абсолютно безхаберие от госпожа Стефка Костадинова и господин Белчо Горанов, летят санкции една след друга и имаше писмо от МОК, че те ще продължат. Всички наши опити, апели и призиви към госпожа Костадинова и господин Горанов, са да се предприемат някакви възможни мерки по отношение на преходен период на управление, така или иначе вече сме в тази съдебна сага. Пълно мълчание, пълно затишие. Аз не ги виждам нито по екраните, нито по някои телевизии или медии да обосноват собственото си поведение. Така че всичко, което дотук сме имали като възможност, като законова рамка, като възможности, сме го предприели. До този момент има само едно мълчание", сподели Весела Лечева.

Вижте цялото интервю във видеото!