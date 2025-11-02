БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева: Санкциите от МОК ще продължат, до този момент има само мълчание от Стефка Костадинова

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:12 мин.
Спорт
Запази

Избраната за председател на БОК коментира най-актуалните теми в българския спорт, както и избора си за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба.

Весела Лечева
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева даде специално интервю за предаването на БНТ "Арена спорт". Бившата ни състезателка по спортна стрелба коментира най-актуалните теми в българския спорт, както и избора си за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба.

Лечева първо засегна ексцесиите в прекратеното дерби на Пловдив между Локомотив и Ботев. В 40-ата минута вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов бе замерен с шише от фен на "смърфовете".

"Вместо да говорим за една красива, динамична, хубава игра, ние всъщност коментираме най-лошите недъзи във футболното първенство. Това е в разрез с всичко това, за което се борим, а именно - честна и спортсменска игра, уважение към противника и да учим нашите деца да уважават своите опоненти. Футболът е образование, възпитание, пример за подражание. Така че това са изключително неприятни моменти. Надявам се БФС да вземе категорични мерки, защото те не трябва да бъдат спонтанни, а да бъдат системни и наистина много категорични по отношение на такива проявления", категорична бе председателят на БОК.

Преди една седмица Весела Лечева бе избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба. Тя сподели, че за нея е чест и отговорност да изпълнява тази позиция.

"Това е възможност да споделя състезателния си опит, както и дългогодишния ми управленски. Надявам се да бъда наистина полезна, защото има върху какво да се работи. Това е моят любим спорт", заяви бившата състезателка по спортна стрелба.

Лечева коментира и решението на Софийския градски съд, който потвърди нейния избор за председател на БОК.

"Това е трета институция, която подтвърждава решенията на Общото събрание. Само да припомня, че МОК обстоятелствено се запозна с всички документи по отношение на провеждането на Общото събрание и излезе със своя категорична позиция - кой е новият президент, кое е новото изпълнително бюро. Както знаете, вече по всички международни структори стоят моето име, на новия генерален секретар и на новото изпълнително бюро. За мен това е знак, който е напълно обективен", посочи тя.

"Много пъти през този 7-месечен период на бездействие, и според мен абсолютно безхаберие от госпожа Стефка Костадинова и господин Белчо Горанов, летят санкции една след друга и имаше писмо от МОК, че те ще продължат. Всички наши опити, апели и призиви към госпожа Костадинова и господин Горанов, са да се предприемат някакви възможни мерки по отношение на преходен период на управление, така или иначе вече сме в тази съдебна сага. Пълно мълчание, пълно затишие. Аз не ги виждам нито по екраните, нито по някои телевизии или медии да обосноват собственото си поведение. Така че всичко, което дотук сме имали като възможност, като законова рамка, като възможности, сме го предприели. До този момент има само едно мълчание", сподели Весела Лечева.

Вижте цялото интервю във видеото!

#"Арена спорт" #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
2
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
3
Последно сбогом с Иван Тенев (СНИМКИ)
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
4
Нападение с нож във влак във Великобритания, 10 души са в болница
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са пирамида, парите на хората не са защитени
5
Цвета Рангелова, "Възраждане": Пенсионните фондове са...
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на страната
6
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...

Най-четени

Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
1
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал "Враждебна"
2
Змия беглец отиде на "гости" на съсед в столичния квартал...
Напусна ни Иван Тенев
3
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
4
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха внесени в парламента
5
200 000 подписа за референдум за излизане от еврозоната бяха...
Болница получи административно наказание заради случая с младежа, който се хвърляше под движещи се коли и след това се самоуби
6
Болница получи административно наказание заради случая с младежа,...

Още от: Специално за БНТ

Ева Янева в предаването "Зала на славата"
Ева Янева в предаването "Зала на славата"
Ивет Лалова: Отминаха времената, в които спортистите бяха просто едни марионетки Ивет Лалова: Отминаха времената, в които спортистите бяха просто едни марионетки
Чете се за: 04:07 мин.
Любомир Минчев: Нека да не мечтаем, нека сме реалисти, няма да ни бъде лесно Любомир Минчев: Нека да не мечтаем, нека сме реалисти, няма да ни бъде лесно
Чете се за: 06:50 мин.
Христо Крушарски и Илиян Филипов не постигнаха съгласие за случилото се в дербито на Пловдив Христо Крушарски и Илиян Филипов не постигнаха съгласие за случилото се в дербито на Пловдив
Чете се за: 03:37 мин.
Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамус София Къп" Над 600 състезатели взеха участие в турнира по таекуондо "Рамус София Къп"
Чете се за: 01:20 мин.
Любомир Минчев: Липсата на водещите фигури се отразява на националния отбор Любомир Минчев: Липсата на водещите фигури се отразява на националния отбор
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред парламента в Белград
Протестите в Сърбия: Не стихва напрежението на площада пред...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен Рая Назарян пред БНТ: Бюджетът ще бъде по-скоро консервативен
Чете се за: 17:12 мин.
У нас
Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци Поредният погубен живот: "Ангели на пътя" искат справедливи присъди за шофьорите убийци
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София Пиян шофьор помете няколко автомобила в центъра на София
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Над 70 000 къса цигари без бандерол бяха открити при акция в...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Арестуваните за нападението с нож във Великобритания са граждани на...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ