БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Весела Лечева е новият вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Спорт
Запази

Председателят на БОК е първата българка, която заема толкова висок пост в международните структури на спортната стрелба.

ВОЛЕЙБОЛ - ПОСРЕЩАНЕ - Весела Лечева
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Слушай новината

Весела Лечева беше избрана за вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба по време на Генералната асамблея, която се провежда в Ереван, Армения. Лечева, която е двукратен олимпийски медалист, петкратен световен и осемкратен европейски шампион, както и стрелец №1 на века в класацията на световната федерация, получи гласовете на делегатите за четиригодишен мандат. За поста се бореха още 13 кандидати. За президент бе преизбран Александър Ратнер, който вече има един мандат зад гърба си.

Председателят на БОК е първата българка, която заема толкова висок пост в международните структури на спортната стрелба.

„За мен това е нова голяма отговорност, както и безспорно признание. Радвам се, че българската спортна стрелба получи своето заслужено място в международните структури. От позицията на вицепрезидент ще работя още по-отдадено за развитието на любимия ми спорт“, коментира Лечева.

По време на двудневната Генерална асамблея беше представена програма за управление пред 110 представители на европейските федерации, а днес се проведе и избора на ново ръководство на европейската стрелба. Приоритетите за управление са свързани с модел, който съчетава спортно развитие, финансова устойчивост и прозрачно управление, както и по-голяма подкрепа за организаторите на събития, инвестиции в млади и елитни състезатели, техническа и образователна помощ за националните федерации.

Централата на Европейската конфедерация по стрелба е в Лозана, Швейцария, където е и домът на Международния олимпийски комитет (МОК), но и на редица други световни и европейски спортни федерации.

Днес ще бъде проведено и първото заседание на Изпълнителното бюро на Европейската конфедерация по стрелба, от което очаквайте подробности и снимки.

#Европейска конфедерация по спортна стрелба #Весела Лечева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските градини и читалищата
1
Елин Пелин забрани празнуването на Хелоуин в училищата, детските...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
2
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро, и левове
3
На прага на еврозоната: В новогодишната нощ трябва да носим и евро,...
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
4
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Хърватия върна задължителната военна служба
5
Хърватия върна задължителната военна служба
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро
6
Дъждове наводниха станция от разширението на столичното метро

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират средствата в евро
3
Поредна измама - промени банковата си сметка, за да превалутират...
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
4
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
5
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
6
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол

Още от: Още

Спортни новини 25.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 25.10.2025 г., 12:25 ч.
Баная спечели спринта преди Гран при на Малайзия в Moto GP Баная спечели спринта преди Гран при на Малайзия в Moto GP
Чете се за: 01:17 мин.
Спортни новини 24.10.2025 г., 20:50 ч. Спортни новини 24.10.2025 г., 20:50 ч.
Ангелина Мелникова спечели още два медала на финалите на отделните уреди на световния шампионат по спортна гимнастика Ангелина Мелникова спечели още два медала на финалите на отделните уреди на световния шампионат по спортна гимнастика
Чете се за: 01:00 мин.
Иван Пешев награди медалистите от световното първенство по сумо Иван Пешев награди медалистите от световното първенство по сумо
Чете се за: 00:47 мин.
Спортни новини 24.10.2025 г., 12:25 ч. Спортни новини 24.10.2025 г., 12:25 ч.

Водещи новини

Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято техника беше открадната
Дарители събраха 60 000 лв. за доброволците от Пловдив, чиято...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България, шестима са арестувани
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца Здравното министерство обмисля противогрипните ваксини да станат безплатни и за деца
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село" Доброволци продължават да помагат за събирането на боклука в "Люлин" и "Красно село"
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Водата в Елените не е годна за пиене, съобщи РЗИ
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Бойко Борисов: Данъците няма да се пипат
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
С час назад: Тази нощ преминаваме към астрономическото време
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Поредна руска атака срещу Киев - трима са загинали, 17 са ранени
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ