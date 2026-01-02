Окончателно: Без руски флаг и на Игрите в Милано/Кортина

Руските спортисти няма да имат право да се състезават под националния флаг на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026, като решението на Международния олимпийски комитет остава окончателно и непроменимо. Това потвърди президентът на МОК Кърсти Ковънтри, с което на практика сложи край на всякакви спекулации около евентуално смекчаване на санкциите.

В интервю за италианския вестник Corriere della Sera Ковънтри заяви, че дори евентуално постигане на мирно споразумение между Русия и Украйна не би довело до промяна в позицията на Комитета.

По думите ѝ към момента не съществува сценарий, при който МОК би преразгледал взетото решение. Единствената възможност за участие на руски състезатели остава в индивидуален статут и без връзка с държавните символи на страната им.

„В настоящата ситуация нищо не би повлияло на решението на Комитета. Руските спортисти могат да участват единствено като индивидуални атлети, представляващи самите себе си“, подчерта Ковънтри.

Това решение е логично продължение на санкциите, наложени след началото на конфликта през февруари 2022 година, когато МОК забрани участието на Русия и Беларус в международни спортни събития под техните национални флагове и химни.

Още през септември бе окончателно утвърдено, че всички руски и беларуски спортисти, които получат допуск до Олимпийските игри в Италия, ще се състезават като неутрални атлети, без национални символи и официална държавна принадлежност.