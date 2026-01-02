Катарина Линсбергер с тежка контузия по време на тренировка

Сребърната олимпийска медалистка в слалома Катарина Линсбергер от Австрия получи тежка травма на коляното по време на тренировка и няма да може да се състезава до края на сезона, съобщиха от Международната федерация по ски и сноуборд (FIS), цитирани от AP.

28-годишната Линсбергер е получила фрактура на тибиалното плато, разкъсване на менискуса и контузия на медиалната колатерална връзка на дясното коляно при падане по време на тренировка по гигантски слалом в Австрия, непосредствено преди стартовете за Световната купа в Кранска гора, Словения.

Австрийката ще се подложи на операция, като от FIS ѝ пожелаха успешно възстановяване. Травмата я изключва от Зимните олимпийски игри в Милано–Кортина 2026, където Линсбергер бе една от основните претендентки за медалите и където преди пет години спечели две световни титли.

Отсъствието ѝ оставя американката Микаела Шифрин без една от най-силните си конкурентки в слалома на Игрите. Линсбергер е носителка на злато от отборното състезание и сребро в индивидуалния слалом от Олимпиадата в Пекин през 2022 година, а през 2021-а бе световна шампионка в Кортина д’Ампецо.

Последното ѝ участие за Световната купа беше в неделя, когато завърши четвърта в слалома в Земеринг, Австрия.