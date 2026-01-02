БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
САЩ се готви за олимпийска титла от хокейния турнир за мъже

Спорт
Американците не са се качвали на олимпийския подиум от Ванкувър 2010, когато загубиха финала от Канада.

САЩ, хокей на лед
Снимка: БТА
Националният отбор по хокей на лед на САЩ за мъже се готви да прекъсне десетгодишната си суша за олимпийска титла по време на Зимните игри в Милано-Кортина 2026, като ще разчита на балансиран състав с стабилна защита и мощни нападатели, съобщава Reuters.

Списъкът от 25 състезатели включва две двойки братя и двама играчи, завръщащи се след Олимпиадата в Пекин през 2022-а. Той е почти идентичен със състава, който загуби от Канада в турнира „Четирите нации“.

„Беше изключително трудно да се финализира съставът, което е заслуга на многобройните хора, които подпомагат хокея в страната ни“, коментира генералният мениджър Бил Герин. „Няма нищо подобно на Олимпийските игри и съм сигурен, че играчите и екипът ще представят страната достойно и ще се борят за крайната цел.“

САЩ не са се качвали на олимпийския подиум от Ванкувър 2010, когато загубиха финала от Канада.

Единствените състезатели с олимпийски опит са защитниците Джейк Сандерсън и Брок Фабер, които участваха като колежани в Пекин 2022. Включените 21 играчи от „Четирите нации“ допълват състава, а четирима от тях помогнаха на САЩ да спечели златото на Световното първенство за мъже през 2025-а.

Мъжкият турнир по хокей на лед на Олимпиадата в Милано/Кортина ще се проведе от 11 до 22 февруари, а САЩ са поставени в група C заедно с Германия, Латвия и Дания.

