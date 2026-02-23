Доротея Вирер сложи край на кариерата си: Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич

Една от най-емблематичните фигури в съвременния женски биатлон Доротея Вирер обяви края на своята състезателна кариера. 35-годишната италианка направи това с емоционално послание в социалните мрежи, с което благодари на феновете, отбора и семейството си за подкрепата през годините.

"Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич от хората, които следят мен и биатлона. Благодаря на всички фенове. Осъзнах колко е важно да бъдеш себе си, да бъдеш уважителен и да можеш да предаваш емоции не само чрез резултата“, написа Вирер.

Италианката подчерта, че спортът ѝ е дал не само успехи, но и ценни уроци за границите, силните и слабите ѝ страни, особено в моментите на напрежение. Тя благодари на съотборниците си, на треньорския щаб и на семейството си, което, по думите ѝ, е било до нея дори в най-трудните периоди.

Последният голям форум в кариерата ѝ бяха Зимните олимпийски игри в Зимни олимпийски игри 2026, където Вирер спечели сребърен медал със смесената щафета на Италия пред родна публика в Милано/Кортина.

Кариерата ѝ остава сред най-успешните в историята на женския биатлон с един сребърен и три бронзови олимпийски медала, общо 12 отличия от световни първенства (четири златни, пет сребърни и три бронзови), 17 победи за Световната купа и шест кристални глобуса, от които два големи.

С нейното оттегляне биатлонът губи не просто шампион, а харизматична личност, оставила трайна следа както на трасето, така и извън него.