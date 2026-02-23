БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Доротея Вирер сложи край на кариерата си: Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Италианската звезда се сбогува с биатлона след 17 победи за Световната купа и шест кристални глобуса

Доротея Вирер сложи край на кариерата си: Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич
Слушай новината

Една от най-емблематичните фигури в съвременния женски биатлон Доротея Вирер обяви края на своята състезателна кариера. 35-годишната италианка направи това с емоционално послание в социалните мрежи, с което благодари на феновете, отбора и семейството си за подкрепата през годините.

"Никога не съм си представяла, че ще получа толкова много обич от хората, които следят мен и биатлона. Благодаря на всички фенове. Осъзнах колко е важно да бъдеш себе си, да бъдеш уважителен и да можеш да предаваш емоции не само чрез резултата“, написа Вирер.

Италианката подчерта, че спортът ѝ е дал не само успехи, но и ценни уроци за границите, силните и слабите ѝ страни, особено в моментите на напрежение. Тя благодари на съотборниците си, на треньорския щаб и на семейството си, което, по думите ѝ, е било до нея дори в най-трудните периоди.

Последният голям форум в кариерата ѝ бяха Зимните олимпийски игри в Зимни олимпийски игри 2026, където Вирер спечели сребърен медал със смесената щафета на Италия пред родна публика в Милано/Кортина.

Кариерата ѝ остава сред най-успешните в историята на женския биатлон с един сребърен и три бронзови олимпийски медала, общо 12 отличия от световни първенства (четири златни, пет сребърни и три бронзови), 17 победи за Световната купа и шест кристални глобуса, от които два големи.

С нейното оттегляне биатлонът губи не просто шампион, а харизматична личност, оставила трайна следа както на трасето, така и извън него.

Свързани статии:

Доротея Вирер спечели първия индивидуален старт от Световната купа по биатлон
Доротея Вирер спечели първия индивидуален старт от Световната купа по биатлон
Лора Христова записа най-предно класиране от българите.
Чете се за: 01:22 мин.
#Доротея Вирер #Милано Кортина 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
2
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
3
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
4
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
5
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
6
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Зимни

БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
БНТ 3 излъчва световното първенство по биатлон до 21 години в Арбер
Екипът на БНТ в Италия сподели впечатленията си от Зимните олимпийски игри Екипът на БНТ в Италия сподели впечатленията си от Зимните олимпийски игри
Чете се за: 02:25 мин.
Владимир Илиев: През април ще помисля как ще продължи кариерата ми Владимир Илиев: През април ще помисля как ще продължи кариерата ми
Чете се за: 04:52 мин.
Милена Тодорова: Четвъртото място в спринта сега ми носи повече щастие Милена Тодорова: Четвъртото място в спринта сега ми носи повече щастие
Чете се за: 05:30 мин.
Огънят угасна в "Арена ди Верона", но олимпийският дух остава Огънят угасна в "Арена ди Верона", но олимпийският дух остава
Чете се за: 05:55 мин.
Церемония по закриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ) Церемония по закриването на Зимните олимпийски игри (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025 Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Задържаха мъж с фалшива банкнота от 200 евро в казино в Сливен
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Случаят "Дебора": Георги Георгиев поиска отвод на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ