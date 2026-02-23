Атанас Запрянов: Затварянето на летище „Васил Левски“ е само за логистични дейности

Служебният министър на отбраната обясни, че затварянето на летище "Васил Левски" е единствено и само за инженерни и логистични дейности по подготовката на летището. По повод паркираните военни самолети на летището, Запрянов обясни, че се използва само свободна паркоплощ от летището в София за летателните апарати.

Атанас Запрянов - служебен министър на отбраната: "На военновъздушната ни база "Враждебна" се провежда съвместно учение на американските военновъздушни сили с нашите военновъздушни сили по отношение предно разполагане на логистичен елемент, а именно самолети за зареждане във въздуха на летателни апарати. Това учение е планирано по искане на европейското командване и като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, като личният състав, който ще бъде използван, ще бъде не повече от 500 човека. Единственото ангажиране на летището в София с това учение е разполагането на паркоместа на самолетите в зоната на цивилното летище, тъй като ние не разполагаме в летище "Враждебна" с достатъчно места за паркиране на самолетите."

"Другото, което искам да разсея – това учение по никакъв начин не е свързано с обстановката и преговорите на Съединените американски щати с Иран. Никой не е искал от България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на въоръжените сили на Съединените американски щати срещу Иран. В България няма и не е имало ударни средства, които да достигат територията на Иран. Тези летателни апарати са изключително логистични, които могат да извършват зареждане във въздуха на летателни апарати. Ние ще ги използваме включително за подготовка на нашите летци. Знайте, че нашите пилоти в Съединените американски щати с самолетите ни F-16 също тренират зареждане във въздуха. Самолетите са от стратегическите сили на САЩ в Европа. Европа няма способности за зареждане на самолети във въздуха. Това са американските самолети, които обслужват НАТО и те могат да оперират по целия източен фланг."