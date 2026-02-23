БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Запрянов: Затварянето на летище „Васил Левски“ е само за логистични дейности

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Запази
Атанас Запрянов: Затварянето на летище „Васил Левски“ е само за логистични дейности
Снимка: БТА
Слушай новината

Служебният министър на отбраната обясни, че затварянето на летище "Васил Левски" е единствено и само за инженерни и логистични дейности по подготовката на летището. По повод паркираните военни самолети на летището, Запрянов обясни, че се използва само свободна паркоплощ от летището в София за летателните апарати.

Атанас Запрянов - служебен министър на отбраната: "На военновъздушната ни база "Враждебна" се провежда съвместно учение на американските военновъздушни сили с нашите военновъздушни сили по отношение предно разполагане на логистичен елемент, а именно самолети за зареждане във въздуха на летателни апарати. Това учение е планирано по искане на европейското командване и като параметри може да включва не повече от 15 летателни апарата, като личният състав, който ще бъде използван, ще бъде не повече от 500 човека. Единственото ангажиране на летището в София с това учение е разполагането на паркоместа на самолетите в зоната на цивилното летище, тъй като ние не разполагаме в летище "Враждебна" с достатъчно места за паркиране на самолетите."

"Другото, което искам да разсея – това учение по никакъв начин не е свързано с обстановката и преговорите на Съединените американски щати с Иран. Никой не е искал от България нито територия, нито някакво военно участие в хипотетична бъдеща операция на въоръжените сили на Съединените американски щати срещу Иран. В България няма и не е имало ударни средства, които да достигат територията на Иран. Тези летателни апарати са изключително логистични, които могат да извършват зареждане във въздуха на летателни апарати. Ние ще ги използваме включително за подготовка на нашите летци. Знайте, че нашите пилоти в Съединените американски щати с самолетите ни F-16 също тренират зареждане във въздуха. Самолетите са от стратегическите сили на САЩ в Европа. Европа няма способности за зареждане на самолети във въздуха. Това са американските самолети, които обслужват НАТО и те могат да оперират по целия източен фланг."

#Летище "Васил Левски" # Атанас Запрянов

Последвайте ни

ТОП 24

"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии влизат в парламента, още две са с реален шанс
1
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ "Марица"
2
Мъж загина, а други двама са ранени при катастрофа на АМ...
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по закриване на Зимните олимпийски игри по БНТ
3
Гледайте пряко от "Арена ди Верона" церемонията по...
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
4
Мексико ликвидира най-издирвания си наркобарон
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ – Украйна – Русия мирът не изглежда по-близо
5
От специалните ни пратеници в Киев: След трите срещи САЩ –...
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
6
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж,...

Най-четени

Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
1
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
2
Вижте програмата на БНТ 1 и БНТ 3 за Игрите в Милано/Кортина 2026
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв чадър, той е от ДАНС, прокуратурата и МВР
3
Асен Василев за случая "Петрохан": Ако е имало някакъв...
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
4
16-годишно дете почина по време на плувен турнир в Бургас (СНИМКИ)
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
5
Затвориха автомагистрала “Тракия” от Бургас към София
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в борбата да участва в държавното първенство
6
Заради липса на документи не допуснаха "дете-чудо" в...

Още от: Политика

Все още не е осъждан въпросът с великденските добавки за пенсионерите, каза Хасан Адемов
Все още не е осъждан въпросът с великденските добавки за пенсионерите, каза Хасан Адемов
Хасан Адемов: Няма по никакъв начин да допуснем социалната система да се използва за предизборна агитация Хасан Адемов: Няма по никакъв начин да допуснем социалната система да се използва за предизборна агитация
Чете се за: 03:17 мин.
МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
Чете се за: 01:07 мин.
ДПС ще се яви самостоятелно на изборите на 19 април ДПС ще се яви самостоятелно на изборите на 19 април
Чете се за: 00:32 мин.
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Чете се за: 01:45 мин.
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025 Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Чете се за: 03:25 мин.

Водещи новини

МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025 Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС удължителното действие на Бюджет 2025
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори ЦИК ще пита ЕК за забраната на Цицелков да наблюдава избори
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас Гръдна аневризма е причина за смъртта на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Задържаха мъж с фалшива банкнота от 200 евро в казино в Сливен
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет партии...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Случаят "Дебора": Георги Георгиев поиска отвод на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Министър Околийски възстановява д-р Благомир Здравков начело на...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ