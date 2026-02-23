БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Служебният финансов министър ще внесе до дни в НС...
Чете се за: 03:25 мин.
Директорът на Столичния автотранспорт: Кметът е подведен...
Чете се за: 06:35 мин.
"Тренд": Всеки трети ще гласува за Радев, пет...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Няма пробойни по корпуса на потъналия риболовен кораб край Созопол

от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
откриха потънал изчезналия риболовен кораб морето созопол
Снимка: БГНЕС
Специалисти от Военноморските сили подновиха днес операцията по обследване на потъналия риболовен кораб край Созопол.

От ВМС съобщават, че е бил извършен оглед на корпуса на плавателния съд с дистанционно управляем подводен апарат. Установено е, че няма пробойни по корпуса на обекта.

Екипът от Военноморските сили ще продължи обследването и в утрешния ден поради затруднените условия и ниската видимост в района.

Все още няма следя от тримата рибари, които изчезнаха в сряда миналата седмица. На борда на потъналия кораб са били капитанът Христо Спасов, 25-годишният му син и трети човек, част от екипажа. Към момента не се съобщава при огледите на плавателния съд да са открити тела.

#потънал #корпус #военноморски сили #риболовен кораб #изследване

