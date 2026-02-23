БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Очакват се резултатите от аутопсията на 16-годишния младеж, загинал на плувен турнир в Бургас

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
очакват резултатите аутопсията годишния младеж загинал плувен турнир бургас
Очакват се резултатите от аутопсията на 16-годишния младеж, който загина по време на международен плувен турнир в Бургас. Тази сутрин кметът на града Димитър Николов изказа съболезнования на близките на загиналото момче.

“От името на Община Бургас и бургаската общественост искам да изкажа най-искрените си съболезнования по повод кончината на 16-годишния спортист. Трудно се намират думи, когато си отива дете. Дете, което беше на прага на своя живот и правеше първите си уверени стъпки в него. Вместо да се радваме на спортните постижения на младите плувци, ние всички бяхме потресени от неочакваната загуба на едно 16-годишно момче. Искам да изкажа най-искрените си съболезнования на семейството и приятелите като родител. В този непоносимо тежък момент моите мисли са с тях. Сили на родителите и мир на душата на едно младо момче, което ни напусна толкова рано.”

Към момента все още причините за смъртта на младежа не са ясни. От клуба, където е тренирало момчето заявиха, че то е нямало здравословни проблеми и е с направени медицински прегледи.

#плувен турнир #16-годишен младеж #Бургас #аутопсия

