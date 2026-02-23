БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
80 бебета са родени миналата година във Варна с подкрепата на общинската инвитро програма

от БНТ , Репортер: Надежда Сутрева
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Броят им е малко по-голям в сравнение с 2024 година

бебета родени миналата година варна подкрепата общинската инвитро програма

80 бебета, 39 момчета и 41 момичета, са родени през 2025 година с финансовата подкрепа на общинската инвитро програма. Броят им е по-голям в сравнение с 2024 година, когато са проплакали 75 бебета.

Програмата за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства с репродуктивни проблеми е създадена преди 12 години. Община Варна е сред първите в страната, въвели подобна мярка за подкрепа на двойки с репродуктивни затруднения. От началото на програмата досега са родени 361 деца. Само през януари новородените са четири.

Със средства от бюджета на Община Варна се финансират изследвания и медицински манипулации, които не се покриват по правилата на Център за асистирана репродукция. Могат да се финансират още инвитро процедури със собствен генетичен материал при изчерпани опити по държавната програма или при двойки, които не отговарят на условията за финансиране.

Финансовата подкрепа достига до 1022 евро за отделни дейности и до 1790 евро при донорски програми, като целта е да се разшири достъпът до лечение и да се даде реален шанс за родителство на повече двойки.

Дирекция „Здравеопазване“ към общината предоставя и възможност за консултации на двойки, желаещи да кандидатстват за финансиране на дейности по асистирана репродукция, като подпомага подготовката на необходимата документация.

