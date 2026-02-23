МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите. Това стана ясно от думите на служебният премиер Андрей Гюров по време на първото заседание на кабинета.

"Пред нас стои задача, която е едновременно проста и трудна. Проста, защото всички знаем какво трябва да направим и трудна, защото знаем, че няма да се посрещне с аплодисменти. Днес трябва да осигурим средства за провеждането на избори. Много хора ще кажат, отново излишни разходи и аз ги разбирам. Те идват от хора, които работят плащат си данъците и очакват всяко евро да бъде похарчено разумно. Това е гласът на отговорното общество, но истината е, че изборите не са разход, те са инвестиция. В легитимността на властта доверието между гражданите и институциите правото на всеки българин, независимо къде се намира, е да бъде чут", каза служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на кабинета.