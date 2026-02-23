Служебният премиер отбеляза, че вотът не може да бъде поверен на хора, които не са грамотни
МС отпуска 65 млн. евро за организацията на изборите. Това стана ясно от думите на служебният премиер Андрей Гюров по време на първото заседание на кабинета.
"Пред нас стои задача, която е едновременно проста и трудна. Проста, защото всички знаем какво трябва да направим и трудна, защото знаем, че няма да се посрещне с аплодисменти. Днес трябва да осигурим средства за провеждането на избори. Много хора ще кажат, отново излишни разходи и аз ги разбирам. Те идват от хора, които работят плащат си данъците и очакват всяко евро да бъде похарчено разумно. Това е гласът на отговорното общество, но истината е, че изборите не са разход, те са инвестиция. В легитимността на властта доверието между гражданите и институциите правото на всеки българин, независимо къде се намира, е да бъде чут", каза служебният премиер Андрей Гюров на първото заседание на кабинета.