ИЗВЕСТИЯ

Мъж счупи стъклата на Районния съд във Велинград (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Ангел Узунов
Чете се за: 01:57 мин.
Мъж счупи стъклата на Районния съд във Велинград (СНИМКИ)
21-годишен криминално проявен мъж е задържан от велинградски полицаи, защото е счупил стъклата на първия етаж на сграда на Районния съд във Велинград. Случаят е от нощта на събота.

Мъжът е изпотрошил стъклопакети на врати и прозорци от сградата. След получения сигнал за случилото се на място пристигнали екипи на полицейското управление в курортния град. Извършен е оглед, като е установено, че са изпочупени две метални входни врати и на прозорците на първия етаж на сградата.

Районната прокуратура в Пазарджик вече е привлякла като обвиняем младият мъж с обвинението за извършени непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като противозаконно е унищожил чужди движими вещи – стъклата на врати и прозорци на Районен съд-Велинград, собственост на Министерството на правосъдието.

Деянието се отличава с изключителна дързост и цинизъм заради посегателство над държавна институция, осъществяваща правосъдие.

Според събраните доказателства 21-годишния жител на село Дорково е счупил стъклата с плътна пластмасова дръжка, дълга около 60 см., след което на капака на служебния лек автомобил е написал името си. Е.Д. не е осъждан до момента.

По досъдебното производство се извършват действия по разследването, като се изясняват причините за деянието и ще бъдат назначени експертизи.

Обвиняемият Е.Д. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Районна прокуратура-Пазарджик ще внесе в Районен съд-Велинград искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

#велинград #съд #счупени стъкла

