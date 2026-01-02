Лаура Паузини ще бъде сред водещите на откриването на Игрите в Милано/Кортина

Звездата на италианската музика Лаура Паузини ще бъде сред водещите изпълнители на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026, обявиха организаторите, цитирани от Reuters.



Паузини, която се радва на световно признание и има зад гърба си над три десетилетия кариера, ще представи Италия на международната сцена благодарение на заслугата ѝ да популяризира музиката на страната. Сред постиженията ѝ са награди „Грами“ и „Златен глобус“, както и номинация за Оскар.

Церемонията ще се проведе на 6 февруари на стадион „Сан Сиро“ в Милано и е създадена и продуцирана от Balich Wonder Studio. Програмата ще включва и международни звезди, сред които американската супержетва Марая Кери, като същевременно ще се подчертават италианската култура и иновации.

Организаторите подчертават, че Лаура Паузини „въплъщава концепцията за хармония“ – централната тема на откриването, а музиката ѝ е мост между традицията и модерността, между италианските корени и глобалната сцена.

Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина ще се проведат от 6 до 22 февруари 2026 година.