България с двама представители на международен турнир по бадминтон

Двама български национали ще представят страната ни на международния турнир по бадминтон „International Series“ в естонската столица Талин, който ще се проведе от 8 до 11 януари.

В основната схема ще се включи Димитър Янакиев, който ще започне участието си срещу квалификант, докато Илиян Стойнов ще стартира от пресявките и е поставен под номер 15. Първият му съперник ще бъде Адам Кончол от Унгария.

Турнирът в Талин е първата международна надпревара от календара за бадминтона за България през 2026 година.