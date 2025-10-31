БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:50 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

СГС призна Весела Лечева за председател на БОК

от БНТ
A+ A-
Чете се за: 06:05 мин.
Спорт
Запази

Решението е на първа инстанция.

весела лечева година париж 2024 спортът олимпизмът онзи феномен способен обедини нацията
Слушай новината

Софийският градски съд потвърди избора на Весела Лечева за председател на Българския олимпийски комитет. Решението е на първа инстанция.

През последните две десетилетия БОК беше ръководен от Стефка Костадинова, която е олимпийска шампионка и многократна световна рекордьорка в скока на височина. Нейният дългогодишен мандат приключи на 19 март 2025 г, когато се проведе изборно Общо събрание на БОК. На него легендарната състезателка по спортна стрелба Лечева, която е и двукратна олимпийска сребърна медалистка и петкратна световна шампионка, се изправи срещу Костадинова в надпревара за председателския пост.

Весела Лечева беше номинирана от Българския стрелкови съюз и успя да спечели вота на делегатите с 48 гласа срещу 33 за досегашния председател. 83 от общо 86 имащи право на глас федерации, обществени организации и индивидуални членове присъстваха на заседанието.

Веднага след избора последваха редица оспорвания и съдебни действия. Няколко помещения в сградата на БОК, включително Финансовият отдел, Деловодството и Архивът, бяха запечатани по искане на Стефка Костадинова, с посочена цел „надлежно предаване на документацията".

Юристите от екипа на Лечева заявиха, че изборът влиза в сила незабавно, но въпреки това в Софийския градски съд бяха подадени общо шест искови молби. Три от тях изискваха спиране на вписването на новото ръководство в Търговския регистър.

От юридическият екип на Лечева поясниха:

"Софийският градски съд постанови Решение №1520 от 29 октомври 2025 г. по търговско дело №823/2025 г., с което отхвърли предявените от Сдружение „Българска федерация бадминтон“ искове срещу Сдружение „Български олимпийски комитет“ (БОК) за отмяна на всички решенията на Общото събрание на БОК, проведено на 19 март 2025 г. Атакувани бяха решенията за избор на Весела Лечева за нов председател, както и тези за нов Контролен съвет и Изпълнително бюро на БОК.

Ищецът твърдеше, че събранието е било свикано и проведено в нарушение на закона и устава – без надлежно уведомяване на членовете, без предоставени отчети, без представителна власт на някои представители на членовете на БОК и с нередовна кандидатура за председател. Тези твърдения са изцяло идентични с твърденията в останалите искови молби по другите образувани дела. Весела Лечева, избрана за нов председател на БОК, оспори тези твърдения, поддържайки, че всички процедури са спазени. В съдебното си решение съдът констатира и странното поведение на ответника БОК в лицето на Стефка Костадинова, която по никакъв начин не взема становище по отношение основателността на исковете и странно не се защитава срещу тях като не оспорва изложените от ищеца факти. (стр. 2 от р-то)

След анализ на доказателствата съдът прие, че

1. Няма нарушена процедура относно свикването на Общото събрание, въпреки усилията на Стефка Костадинова и нейния процесуален представител да шиканират процеса като не представят изисканите им от съда доказателства, „вероятно поради липса на интерес от страна на все още представляващия председател на БОК с изтекъл мандат Стефка Костадинова от установяването на тези факти“ (стр. 12 от р-то);

2. Заседанието е проведено при пълен кворум – присъствали са 83 от общо 86 членове, което по безспорен начин докаазва, че всички членове са били надлежно уведомени за провеждането му;

3. Всички отчетни документи и проекти за решения са били представени и обсъдени надлежно.

4. Кандидатурата на Весела Лечева е подадена в срок, като изчисленията на срока са изцяло в съответствие с изискванията на ГПК.

5. Изборът ѝ за председател е законосъобразен, извършен с тайно гласуване, при което тя получава огромно мнозинство от 48 гласа срещу 33.

6. Не са налице и никакви нарушения при гласуването на ИБ и КК на БОК, като кандидатурите са приети с пълно мнозинство от всички присъъстващи.

Съдът е приел, че няма съществено нарушение, което да води до опорочаване на заседанието. Не са установени и други нарушения, които да обуславят незаконосъобразност на взетите решения.

В решението си съдът подчертава, че Общото събрание на БОК от 19 март 2025 г. е редовно свикано и проведено, а всички приети решения – включително изборът на председател, Изпълнително бюро и Контролен съвет – са валидни и законосъобразни.

Към момента в Софийски градски съд висят още четири съдебни дела с идентични искови молби, подадени от други членове на БОК.

Настоящото решение е знаково за изхода на тези сходни казуси, като ясно и недвусмислено показва подхода на съда при оценката на законосъобразността на решенията на Общото събрание на Българския олимпийски комитет от 19.03.2025 година и избора на Весела Лечева за нов председател на БОК", се казва в изявлението.

Настоящото решение на СГС подлежи на обжалване в двуседмичен срок.

#Софийски градски съд #Български олимпийски комитет (БОК) #Весела Лечева





Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
