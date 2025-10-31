БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:10 мин.
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на...
Чете се за: 01:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови спорове по линията на Бюджет 2026: От раздаване на пари до постна пица

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази

Днес изтича срокът, в който трябва да бъде внесен бюджетът за следващата година

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес изтича срокът, в който трябва да бъде внесен бюджетът за следващата година.

И докато всички са в очакване на план-сметката на държавата ново противопоставяне на тема "Пари" между управляващи и опозиция и нови обвинения.

"ГЕРБ през годините водеше тази консервативна политика, винаги държахме фискален резерв, но накрая дойде Промяната и всички системи нараснаха главоломно по всички параметри - заплати, пенсии, движим се по инерцията, която беше зададена по времето на сглобката. Няма партия, която да каже, че Асен вдигаше много пенсиите, а ние ще ги намалим. Помните ето тук, когато излизах и ви казвах, че Асен тази седмица е изтеглил 500 млн. Ще продължим, защото иначе ще кажете ПП-ДБ, тези сладкиши, тези сладури, раздаваха пари на пенсионери, армията, хората, дойде ГЕРБ и предложи постна пица", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Това е най-левият бюджет и най-голямото увеличаване на данъците от 20 години. Докато беше нашият кабинет, дефицитът беше два процента и догодина трябва да бъде намаляващ. Нещо, което не могат да постигнат", допълни Мартин Димитров, ПП-ДБ.

"Това, което се анонсира в момента, може би само се тества общественото мнение, но те предлагат още сега от 2026 година рязко да скочи пенсионната вноска с два процентни пункта. Нещо, което е изключително лошо решение. Ще удари както малкия бизнес, така и доходите на всички работещи и най-вероятно ще предизвика освен загуба на доходи и инфлация", коментира Димо Дренчев от "Възраждане".

"Когато бюджетите влязат в зала, тогава ще видите истинското лице на това лицемерие, което имат те, защото съм почти сигурен, че младите лекари няма да получат това, което очакват", каза още лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

Вижте повече в прякото включване на Милена Кирова.

#Бюджет 2026 #Бойко Борисов

Последвайте ни

ТОП 24

Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
1
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
2
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на "Гънвор", рафинерията в Бургас е част от офертата за сделката
3
"Лукойл" продава чуждестранните си активи на...
Издирва се 15-годишно момиче, в неизвестност е от 3 дни
4
Издирва се 15-годишно момиче, в неизвестност е от 3 дни
Мъж падна от крепостта Царевец, откаран е в болница
5
Мъж падна от крепостта Царевец, откаран е в болница
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"
6
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
6
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...

Още от: Политика

Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка
Чете се за: 02:10 мин.
Бюджет 2026: Синдикати и работодатели с критики към параметрите на финансовата рамка Бюджет 2026: Синдикати и работодатели с критики към параметрите на финансовата рамка
Чете се за: 02:17 мин.
НА ЖИВО: Първо четене на промени в Закона за енергийната ефективност в НС НА ЖИВО: Първо четене на промени в Закона за енергийната ефективност в НС
Чете се за: 01:37 мин.
МЕЧ обвини двама депутати от "Величие" в изборно престъпление МЕЧ обвини двама депутати от "Величие" в изборно престъпление
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Радев участва в откриването на новия космически център на „ЕндуроСат“ Президентът Радев участва в откриването на новия космически център на „ЕндуроСат“
Чете се за: 04:10 мин.

Водещи новини

Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и авиационно гориво от страната като превантивна мярка
Делян Добрев: Предлагаме ограничение на износа на дизел и...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев Над 40 тома са доказателствата по делото срещу Благомир Коцев
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Защо се провали срещата между Тръмп и Путин? Защо се провали срещата между Тръмп и Путин?
Чете се за: 01:17 мин.
По света
Изпълнени ли са температурните условия за пускане на парното?
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Време е за зимни гуми - колко ще ни струва?
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Бюджет 2026: Синдикати и работодатели с критики към параметрите на...
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ