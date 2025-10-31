Нови спорове по линията на Бюджет 2026: От раздаване на пари до постна пица

Днес изтича срокът, в който трябва да бъде внесен бюджетът за следващата година.

И докато всички са в очакване на план-сметката на държавата ново противопоставяне на тема "Пари" между управляващи и опозиция и нови обвинения.

"ГЕРБ през годините водеше тази консервативна политика, винаги държахме фискален резерв, но накрая дойде Промяната и всички системи нараснаха главоломно по всички параметри - заплати, пенсии, движим се по инерцията, която беше зададена по времето на сглобката. Няма партия, която да каже, че Асен вдигаше много пенсиите, а ние ще ги намалим. Помните ето тук, когато излизах и ви казвах, че Асен тази седмица е изтеглил 500 млн. Ще продължим, защото иначе ще кажете ПП-ДБ, тези сладкиши, тези сладури, раздаваха пари на пенсионери, армията, хората, дойде ГЕРБ и предложи постна пица", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. "Това е най-левият бюджет и най-голямото увеличаване на данъците от 20 години. Докато беше нашият кабинет, дефицитът беше два процента и догодина трябва да бъде намаляващ. Нещо, което не могат да постигнат", допълни Мартин Димитров, ПП-ДБ. "Това, което се анонсира в момента, може би само се тества общественото мнение, но те предлагат още сега от 2026 година рязко да скочи пенсионната вноска с два процентни пункта. Нещо, което е изключително лошо решение. Ще удари както малкия бизнес, така и доходите на всички работещи и най-вероятно ще предизвика освен загуба на доходи и инфлация", коментира Димо Дренчев от "Възраждане". "Когато бюджетите влязат в зала, тогава ще видите истинското лице на това лицемерие, което имат те, защото съм почти сигурен, че младите лекари няма да получат това, което очакват", каза още лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

