ИЗВЕСТИЯ

Илияна Йотова: Кого лъжем? Нашият дефицит е много по-висок от този, който се представя

Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Сигналите са много тревожни, допълни вицепрезидентът

Снимка: БТА
Според вицепрезидента първият бюджет на България в евро е трябвало да бъде готов и представен отдавна. Илияна Йотова заяви, че е очаквала по-широка обществена дискусия, която да не е затворена само в управляващата коалиция.

Илияна Йотова, вицепрезидент на република България:
"Сигналите, които имаме са повече от тревожни. Впрочем няколко месеца по-късно този бюджет и коментарите около него показват колко беше прав президентът Радев, когато опита и имаше желание чрез референдум да преценим доколко ние сме готови за въвеждането на еврото. От вчера ние имаме признание на Фискалния съвет, че цифрите са манипулирани, когато сме поискали конвергентните доклади. Че нашият дефицит е много по-висок от този, който официално се представя. И всъщност задаваме си въпроса - ние кого лъжем? Защото всички тези последици се стоварват върху нас българите. Надявам се в следващите дни да чуем каква икономика ще има България, защото до този момент ние имаме само счетоводни таблици- нищо друго".

