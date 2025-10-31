"Не пешеходна пътека щеше да ме смачка": Броят на инцидентите в Благоевград расте

Инцидентите на пешеходни пътеки в страната продължават да зачестяват. От началото на годината до края на месец октомври в цялата страна ранените пешеходци са над 1300 , а загиналите близо 50. Това показват данните на Министерството на вътрешните работи. Десетки от тях са в област Благоевград.

"Пешеходците трябва да са една идея по-внимателни, защото шофьорът зад волана е субективен фактор - може да му стане лошо например. 100 лева е глобата за пешеходците, които пресичат на пешеходна пътека. Те трябва да пресичат, когато 100% са сигурни, че автомобилът ще спре", каза в "Денят започва" Георги Бързаков, който е пътен експерт в Асоциацията на квалифицираните автомобилисти в България.

Бързаков поясни, че масово тези изисквания не се спазват и апелира към повишаване на санкциите по отношение на пешеходците. Препоръча да се носят светлоотразителни елементи в облеклото си.

