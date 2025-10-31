БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Не пешеходна пътека щеше да ме смачка": Броят на инцидентите в Благоевград расте

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Запази

От началото на годината до края на октомври в цялата страна ранените пешеходци са над 1300

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Инцидентите на пешеходни пътеки в страната продължават да зачестяват. От началото на годината до края на месец октомври в цялата страна ранените пешеходци са над 1300 , а загиналите близо 50. Това показват данните на Министерството на вътрешните работи. Десетки от тях са в област Благоевград.

"Пешеходците трябва да са една идея по-внимателни, защото шофьорът зад волана е субективен фактор - може да му стане лошо например. 100 лева е глобата за пешеходците, които пресичат на пешеходна пътека. Те трябва да пресичат, когато 100% са сигурни, че автомобилът ще спре", каза в "Денят започва" Георги Бързаков, който е пътен експерт в Асоциацията на квалифицираните автомобилисти в България.

Бързаков поясни, че масово тези изисквания не се спазват и апелира към повишаване на санкциите по отношение на пешеходците. Препоръча да се носят светлоотразителни елементи в облеклото си.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков

#инциденти на пътя #пешеходни пътеки

Последвайте ни

ТОП 24

Напусна ни Иван Тенев
1
Напусна ни Иван Тенев
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на международните ѝ активи
2
"Лукойл" е получила предложение за изкупуване на...
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по плуване у нас "Замората"
3
566 деца ще участват в 27-ото издание на най-старото състезание по...
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей отваря врати
4
"20 години чакахме този момент": Големият египетски музей...
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков от деня на вота
5
Обвинения за купен вот в Пазарджик: Пеевски показа снимки на Рашков...
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен пробив в науката
6
Революция в производството на ядрена енергия: България със световен...

Най-четени

Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението на Подбалканския път
1
Катастрофа между лек автомобил и полицейска кола блокира движението...
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се защитават, ако станат обект на агресия
2
Родителите сами търсят начин как да научат децата си да се...
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда, оръжие, плен и дрога
3
Станимир Хасърджиев и още трима обвинени в престъпление - принуда,...
Напусна ни Иван Тенев
4
Напусна ни Иван Тенев
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата цел е да стимулираме българското
5
Кметът на Елин Пелин за забраната за празнуване на Хелоуин: Нашата...
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей в света без билет, но с ъглошлайф
6
"Обирът на века": Как можеш да влезеш в най-големия музей...

Още от: Регионални

Над 5000 лв. заплата за шофьор на тир, но недостигат кадри - каква е причината?
Над 5000 лв. заплата за шофьор на тир, но недостигат кадри - каква е причината?
Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление
Чете се за: 00:47 мин.
Започва мащабният ремонт на пътя между Рудозем и Смолян Започва мащабният ремонт на пътя между Рудозем и Смолян
Чете се за: 01:57 мин.
Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин" Факелно шествие за Деня на будителите в "Люлин"
Чете се за: 01:35 мин.
Срутище отново блокира движението по пътя Смолян - Девин Срутище отново блокира движението по пътя Смолян - Девин
Чете се за: 00:35 мин.
МОСВ отмени решението на РИОСВ-Бургас и поиска нова преценка за екооценка на “Алепу” МОСВ отмени решението на РИОСВ-Бургас и поиска нова преценка за екооценка на “Алепу”
Чете се за: 01:17 мин.

Водещи новини

На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС
На първо четене: Законът за защита на потребителите влиза в НС
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление Изтича крайният срок за помощите за отопление - подайте заявление
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
С почти 300 км/ч: Ураганът "Мелиса" взе 44 жертви С почти 300 км/ч: Ураганът "Мелиса" взе 44 жертви
Чете се за: 00:52 мин.
По света
На опашка пред Белия дом за Хелоуин (СНИМКИ) На опашка пред Белия дом за Хелоуин (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Иран за възобновяването на ядрените опити на САЩ: Безотговорно -...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Принц Андрю вече не е принц заради връзки с Джефри Епстийн
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Слънчево, със сутрешни мъгли и днес
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ