Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията

Разследването е на финалната си права
Варненският кмет Благомир Коцев и двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов са призовани днес за предявяване на материалите по разследването.
В понеделник на тримата им бяха предявени нови обвинения.
Към обвиняемите е присъединена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова.
Прецизирано е първото обвинение срещу тях.
Те вече не са част от организирана престъпна група, а са обвинени в престъпно сдружаване.
Разследването е на финалната си права и след като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт.