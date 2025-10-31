БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Благомир Коцев е призован от прокуратурата за предявяване на обвиненията

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Разследването е на финалната си права

съдът остави ареста благомир коцев
Варненският кмет Благомир Коцев и двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов са призовани днес за предявяване на материалите по разследването.

В понеделник на тримата им бяха предявени нови обвинения.

Към обвиняемите е присъединена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова.

Прецизирано е първото обвинение срещу тях.

Те вече не са част от организирана престъпна група, а са обвинени в престъпно сдружаване.

Разследването е на финалната си права и след като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт.

