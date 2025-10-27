Разследването срещу Благомир Коцев на финалната права: Какви са новите обвинения?

Нови обвинения за варненския кмет Благомир Коцев и двамата общински съветници - Йордан Кателиев и Николай Стефанов. Те бяха повдигнати тази сутрин.

Към обвиняемите е присъединена и медийната съветничка на Коцев Антоанета Петрова.

В петък обвиняемите са призовани за предявяване на материалите по разследването.

Това означава, че разследването е на финалната си права и след като обвиняемите направят своите възражения и искания, прокуратурата следва да прецени дали да внесе в съда обвинителен акт.

Какви са новите обвинения?

снимка: БГНЕС

Прецизирано е първото обвинение срещу кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Йордан Маринов. Те вече не са част от организирана престъпна група.

Ина Лулчева, адвокат на Благомир Коцев:

Вече не се твърди организирана престъпна група, а престъпно сдружаване между г-н Коцев, общинските съветници, Ивайло Маринов, който беше освободен още юли поради липса на доказателства за съпричастност.

В сдружението участвало и лице заемащо публична длъжност и с имунитет, което не е назовано.



Ина Лулчева, адвокат на Благомир Коцев:

Забележително е, че народният представител, 11 месеца след образуване на делото продължава да е неизвестен, като разбира се е установено едно ново обстоятелство, че вече той е народен представител от 51-вото Народно събрание. Всъщност това е конкретизацията, която е допусната.

Благомир Коцев и адвокат Ина Лулчева са призовани в прокуратурата отново в петък, когато ще им бъдат предявени всички материали по разследването.

Ина Лулчева, адвокат на Благомир Коцев:

Това поставя няколко сериозни въпроса. Първо, защо прокуратурата досега твърдеше, че има много да разследва и затова трябва да стои в ареста Благомир Коцев, след като обвиненията са изградени на базата на показания, които са събрани, приложени по делото юли и август. Няма нищо ново. На второ място защо прокуратурата не пусне г-н Коцев днес, след като разследването е приключило, а той се задържа само, за да не попречи на разследването.

Общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов заявиха, че не се притесняват от прецизираните обвинения.

Николай Стефанов, общински съветник във Варна:

Промяна доколкото разбрах няма. Очакваме делото да влезе в съда и най-важното, което очаквам е да паднат мерките. Йордан Кателиев, общински съветник във Варна:

И очакваме да пуснат кмета, разбира се. Което е абсолютно нормално и в реда на нещата. Николай Стефанов, общински съветник във Варна:

Всичко е скалъпено, така че рано или късно истината ще възтържествува и чакаме това дело по-бързо да приключи, за да си изчистим имената.

Има и нова обвиняема, това е Антоанета Петрова, медийна съветничка на Благомир Коцев.

Тя била съизвършител при искането на подкупи от трима предприемачи.