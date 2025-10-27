"Вече не сте на резервната скамейка, а в играта": Пред БНТ говорят двамата канцлери, при които Австрия влиза в ЕС и еврозоната

Преди 30 години Австрия стана член на Европейския съюз, а няколко години по-късно и на еврозоната. Днес във Виена никой не пресмята в шилинги и еврото е популярна валута. Хората казват, че живеят добре и са доволни от стандарта си. За политическите решения и предизвикателствата днес - говорят двамата канцлери, при които Австрия влиза в ЕС и еврозоната - Франц Враницки и Волфганг Шюсел.

Годината е 1994 - Австрия гласува на референдум и казва "да" на Европейския съюз.

66,4 % са положително настроени и побеждават евроскептицизма.

Най-силният час за Австрия - така канцлерът Франц Враницки определя членството на страната в ЕС през 1995 г. 30 години по-късно за сигурността от членството в еврозоната, за икономическите предизвикателства и научените уроци разказва самият Враницки.

БНТ: Как убедихте хората, че еврозоната е нещо добро?

Франц Враницки - канцлер на Австрия от 1986 до 1997 г.: "Австрия е част от европейската система, съставена предимно от средни по големина и малки държави. Затова беше напълно рационално решение да се присъединим към останалите, за да не бъдем подвластни на големите блокове в света. Малка държава като Австрия няма шанс да устои самостоятелно на напрежението, идващо от световните сили – Съединените щати, Китай, Русия, Индия и други. Ето защо трябва да стоим рамо до рамо с другите европейци. Заедно представляваме над 450 милиона души. Още през 80-те и 90-те години, по време на Студената война беше ясно, че трябва да обединим усилията си. И днес, в условията на глобални кризи и напрежение, това е още по-необходимо – за да сме достатъчно силни пред политически, военен, кибер и технологичен натиск."

БНТ: Можем ли да кажем, че еврозоната ни защитава?

Франц Враницки - канцлер на Австрия от 1986 до 1997 г.: "Ситуацията в Европа стана сериозна заради крайнодесните политически групи, които стават все по-силни. Затова отново е необходимо да се обединим и да стане ясно, че все още имаме нужда – и дори повече от всякога – от демокрация, върховенство на закона, свободна преса, ясен подход към екологичните проблеми и т.н. Това, според мен, са много важни точки за интеграцията. Защото всички тези теми, които споменах, не могат да бъдат решени от отделни държави – дори от по-големите. Погледнете Германия и Франция – те са много по-големи от нас, но сами не могат да решат проблемите нито на собствените си държави, нито на Европа. Това отново е силен аргумент да се сближаваме."

БНТ: Ролята на търговията ли е другият силен аргумент?

Франц Враницки - канцлер на Австрия от 1986 до 1997 г.: "Трябва да е ясно, че например Съединените щати и Китай се борят на търговското поле – с мита и всякакви други мерки. И отново – какво може да направи една малка държава като Австрия срещу политиката на администрацията на Тръмп, на Путин или на други? Ние сме твърде малки и твърде слаби. Затова трябва да действаме заедно."

БНТ: В България има много страхове, когато говорим за еврозоната, какво бихте казали на българите?

Франц Враницки - канцлер на Австрия от 1986 до 1997 г.: "Дори и след присъединяването към еврозоната, трябва да има стабилна и отговорна финансова, парична и търговска политика. Опасностите няма да изчезнат – напротив, те се увеличават: военни конфликти, кибератаки, търговски напрежения. Но страните членки на ЕС – повечето от които са малки, като Австрия, България, Португалия, Нидерландия– изправени пред новите опасности, могат да разчитат на обща позиция, обща политика, взаимопомощ, общо спасяване при нужда, общо развитие и т.н."

След еврочленството Австрия прави следващата голяма стъпка - сменя шилинга с евро. По това време Волфганг Шюсел е канцлер на страната.

БНТ: И така, какво беше най-голямото предизвикателство при въвеждането на еврото?

Волфганг Шюсел - канцлер на Австрия от 2000 до 2007 г.: "Имаше петиция срещу въвеждането на еврото, но само 4.5% от населението я подписа — това са около 250 000 души. Това беше един вид политически акт срещу еврото. Изчисленията с еврото бяха много сложни. Представете си — едно евро беше 13,76 шилинга. Ужасно за смятане. Така че трябваше да направим всичко възможно, за да информираме хората. Проведохме огромна кампания от страна на Централната банка и други институции. Но интересно е, че четири или пет седмици преди въвеждането, 80% от населението всъщност не беше наясно. Те не се интересуваха особено от това, което се случва. А ние от правителството имахме задължението да информираме хората и да им покажем, че приемаме тяхната чувствителност и критика сериозно. Напрактика в обществото имаше известен евроскептицизъм. Ироничното беше, че тогава вицеканцлер беше Сузане Рис. Пет години по-рано именно тя беше организирала петицията срещу еврото. А после, разбира се, тя работеше в полза на еврото."

БНТ: Спомняте ли си какво беше първото нещо, което направихте, след като Австрия прие еврото?

Волфганг Шюсел - канцлер на Австрия от 2000 до 2007 г.: "На Нова година 2001 г. като министър-председател поканих колегата си Романо Проди, председател на Европейската комисия, във Виена, за да отпразнуваме този исторически момент. Поканих го в Държавната опера. Вечеряхме заедно. И точно в полунощ излязохме в центъра, пред катедралата „Свети Стефан“ и с първите нови евробанкноти купихме червени рози — вероятно български — за нашите съпруги."

Волфганг Шюсел - канцлер на Австрия от 2000 до 2007 г.: "Беше прекрасно. Помислих си: това е перфектен момент за мен. Но се оказа, че не е за мен. Имаше хиляди италианци, които крещяха: "Романо! Романо! Ritorno, ritorno a Roma!" — призоваваха го да се върне в Рим и отново да поеме управлението от Силвио Берлускони. Беше забавно. Но въпреки това — исторически и много важен момент за нас."

БНТ: Кои бяха най-големите положителни ефекти от членството в еврозоната през първите месеци и години за Австрия?

Волфганг Шюсел - канцлер на Австрия от 2000 до 2007 г.: "Ние сме с население почти като България — около 8–9 милиона души, страна насочена към туризма - това е огромно предимство за държава, която посреща милиони туристи всяка година и вече има същата валута. Няма повече обмяна, няма загуба при превалутиране. Мисля, че това е огромно предимство. Разходите за транзакции при износ са по-ниски. А и вече сте част от процеса на вземане на решения. Това е много повече, отколкото повечето хора си мислят. Вече не сте в периферията. Вече не сте на резервната скамейка на футболен мач. Вие сте част от играта. Това е важно."

БНТ: Основният страх в България е свързан с инфлацията.

Волфганг Шюсел - канцлер на Австрия от 2000 до 2007 г.: "През 2002 г. имаше глобално покачване на цените на енергията и храните. И хората усещаха това. Но има разлика между това как хората възприемат инфлацията и каква е тя в действителност. Например в Германия през 2002 г. хората смятаха, че инфлацията е над 4%, а реално тя беше 1,9%. Така че разликата показва, че икономиката и политиката понякога са въпрос и на психология. Затова е изключително важно българското правителство, централната банка, социалните партньори и медиите да убедят хората, че първо — технически преходът ще бъде плавен и второ — няма да се позволи на никого да печели неоснователно чрез вдигане на цените."

БНТ: Зачетох една от статиите — „Защо Европа все още може да спечели битката за свободата“. В момента ситуацията в Европа, а и в света, е наистина трудна — войната в Украйна, случващото се в Близкия изток… Кои са най-големите предизвикателства сега пред Европейския съюз и еврозоната в глобален контекст?