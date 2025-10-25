За пътя на промяната, страховете, научените уроци и успехите: Как Австрия прие еврото?

Преди повече от две десетилетия Австрия остави шилинга в историята и приe еврото. Промяна, която някои посрещаха с колебание, други с очакване.

Днес оценката е икономически растеж.

Когато Австрия влиза в еврозоната, икономистите говорят за проценти, банките за системи, а хората питат: колко струва един хляб. И ако изчислението от левове в евро изглежда лесно, то назад във времето австриецът пресмятал 13,7603 шилинга за едно евро.

Томас Урл, икономист в Австрийски институт за икономически изследвания: От емоционална гледна точка, мисля, че хората се страхуваха да се разделят с шилинга, защото това беше стабилна валута – с нея бяхме израснали и забогатели през последните 50 години.

Стефан Ангелов - родом от Хасково, емигрирал в Австрия - точно, когато страната сменила шилинга с евро. Работи на пазара.

Стефан Ангелов: В началото беше трудно да се свикне с банкнотите, с еврото, обаче свиква се. Не е трудно.

А като част от кампанията за еврото из улиците на австрийските градове и села тръгнал евробусът на Националната банка. Основната цел била хората да бъдат информирани, да видят, докоснат евробанкнотите, да знаят как да различават фалшивите пари.

Кристиан Мандл, ръководител на отдел "Европейска политика" на Австрийска търговска камара: Хората имаха и възможност да обменят шилинги срещу евро. В началото бусът пътуваше през цялата година, дори в малките села - особено там, където нямаше банкови клонове. И до днес евробусът все още обикаля, макар и само за няколко седмици годишно.

"Euro ist teuro" - този израз в рими носи идеята, че еврото води до поскъпване. Но вярно ли е? Две поколения - две различни мнения.

Яков Обенов: Не, не е вярно. Всяка държава има своя собствена инфлация. Това означава, че в някои страни е по-евтино, в други – по-скъпо. Зависи от икономиката. Но еврото всъщност е много добро. Карл Фуцар: Стана така, че всичко поскъпна значително. - По-добре ли беше с шилинга? Карл Фуцар: Не мисля. Онези времена отминаха.

Еврото не довело и до по-висока инфлация в Австрия. Средната годишна инфлация спаднала от 4% при Шилинга до 2% след приемането на еврото.

Томас Грубер, Австрийска национална банка: След въвеждането на еврото ценовото равнище се стабилизира на значително по-ниско ниво, отколкото беше в много от предишните години. Барбара Айбингер-Мийдл, държавен секретар във Федералното министерство на финансите: За приемането на еврото в Австрия можем уверено да кажем, че това е история на успеха. Кристоф Шнайдер, икономист в Австрийско обединение на индустриалците: След присъединяването към Европейския съюз и въвеждането на еврото Австрия отбеляза най-впечатляващия ръст на Брутния вътрешен продукт на глава от населението.

Така на езика на математиката Стефан пресмята - еврото не дели, а умножава възможностите.