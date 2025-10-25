Камала Харис може отново да се кандидатира

Бившият вицепрезидент на САЩ заяви, че все още не е решила какви ще бъдат следващите ѝ политически стъпки. Харис обаче не изключва повторно да се яви на изборите като кандидат президент. Тя съобщи това в интервю за Би Би Си.

На въпрос на репортер дали може да стане първата жена президент в историята на САЩ, Харис отговори: „Възможно е“.

Тя също така посочи, че не възнамерява да „взема под внимания анкети“, които сочат, че шансовете ѝ за победа на следващите президентски избори са ниски. Харис заяви, че възнамерява да остане в политиката, защото службата в интерес на обществото е „в кръвта ѝ“.

На президентските избори в САЩ през ноември 2024 година. Камала Харис, представляваща Демократическата партия, загуби от кандидата на републиканците Доналд Тръмп.