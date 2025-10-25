БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тази нощ преминаваме към астрономическото време

Камала Харис може отново да се кандидатира

Камала Харис може отново да се кандидатира
Бившият вицепрезидент на САЩ заяви, че все още не е решила какви ще бъдат следващите ѝ политически стъпки. Харис обаче не изключва повторно да се яви на изборите като кандидат президент. Тя съобщи това в интервю за Би Би Си.

На въпрос на репортер дали може да стане първата жена президент в историята на САЩ, Харис отговори: „Възможно е“.

Тя също така посочи, че не възнамерява да „взема под внимания анкети“, които сочат, че шансовете ѝ за победа на следващите президентски избори са ниски. Харис заяви, че възнамерява да остане в политиката, защото службата в интерес на обществото е „в кръвта ѝ“.

На президентските избори в САЩ през ноември 2024 година. Камала Харис, представляваща Демократическата партия, загуби от кандидата на републиканците Доналд Тръмп.

